Слишком много блестящих теней и чрезмерно очерченный рот: пять типичных ошибок в макияже, из-за которых женщины выглядят старше

Макияж – одно из средств, которые помогают выглядеть моложе. Но нередко женщины переусердствуют с использованием декоративной косметики. Это приводит к обратному результату и добавляет возраст. В статье мы рассмотрим пять типичных ошибок в макияже, которые делают лицо визуально старше.

Сильное подчеркивание нижнего века

Макияж с четкой стрелкой на нижнем веке красиво смотрится только на юных девушках. Взрослым женщинам лучше от него отказаться, так как он старит.

С возрастом кожа подвергается гравитационному старению. Она обвисает под действием силы земного притяжения. Эти изменения в первую очередь затрагивают область около глаз.

Стрелка на нижнем веке подчеркивает провисание кожи. Возрастные изменения особенно заметны, если вы пользуетесь подводкой или карандашом черного цвета.

Если вы хотите выглядеть моложе, то подчеркивайте черной или яркой подводкой только верхнюю часть глаза. Нижнее веко можно выделить с помощью туши для ресниц или тонкого светло-коричневого карандаша.

Слишком много блестящих теней

Возможно, вы считаете, что блестящие тени выглядят нарядно и освежают лицо. Но на самом деле они создают противоположный эффект.

После 30 лет нужно очень осторожно использовать переливающиеся тени. Светоотражающие частицы собираются в мелких морщинках около глаз. Они подчеркивают возрастные изменения кожи.

Если вы хотите, чтобы ваш макияж выглядел празднично, нанесите точечно на веки матовые тени. Внутренний уголок глаза украсьте небольшим количеством прозрачного блеска.

Румянец во всю щеку

Румяна могут как омолодить, так и состарить облик. Это косметическое средство не только улучшает цвет кожи, но и формирует овал лица.

Если вы создаете румянец во всю щеку, то это старит лицо и выглядит неестественно. Зрелым женщинам такого макияжа следует избегать. Он подчеркивает нечеткость овала лица и обвисание кожи.

Чтобы избежать нежелательного эффекта, слегка троньте румянами выступающие части скул. Затем хорошо растушуйте косметику по направлению к вискам. Это приподнимет овал лица и будет смотреться естественно.

Избыток консилера

Консилер предназначен для маскировки дефектов кожи. С его помощью можно скрыть “синяки” под глазами, угри и пигментные пятна. Но если неправильно использовать средство для коррекции, то это привлечет внимание к недостаткам.

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Нередко женщины наносят на проблемные участки слишком много консилера. Это создает эффект пятнистой кожи. Кроме этого, избыточное количество средства скапливается в морщинах и подчеркивает возрастные изменения.

Чтобы избежать этого, не забывайте на ночь хорошо увлажнять лицо кремом. Перед коррекцией недостатков покройте кожу тональным средством. Только после этого наносите консилер.

Исключением является участок под глазами. В этой области консилер наносится непосредственно на кожу, а тональное средство не применяется.

Чрезмерно очерченный рот

В 1990-е годы в моде был четко очерченный рот. Женщины обводили внешний контур губ темным или ярким карандашом, а внутреннюю часть заполняли светлой помадой. Сейчас такой макияж выглядит дешево и старомодно, так как он неестественен. Современные тенденции предполагают натуральность.

Сейчас в продаже встречаются бесцветные контурные карандаши, которые наносятся под помаду или блеск. Они придают губам пухлость и выглядят естественно. Бесцветные контуры могут служить в качестве корректора и филлера. Они сочетаются с помадой или блеском любого оттенка.

Заключение

Взрослым женщинам следует избегать ярких тонов косметики, чрезмерного блеска и четких линий. Ваш макияж должен выглядеть максимально естественно. Это позволит вам визуально скинуть несколько лет.