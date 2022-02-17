 

В ЛНР заявили о сбитом украинском беспилотнике

17.02.2022, 17:58, Новости дня
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Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что удалось сбить беспилотник украинских силовиков, корректировавший артогонь по республике, сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

«Для корректировки огня артиллерии в районе населенного пункта Донецкий противник применил БПЛА типа «квадрокоптер», который был сбит постом воздушного наблюдения Народной милиции ЛНР во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы», – передает слова Лещенко РИА «Новости».

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики ведут обстрел территории республики.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что поступают тревожные новости из Донбасса. Со стороны Киева начались провокации, добавил он.

Песков также рассказал, что планов переговоров с Киевом у Кремля нет, ситуация на Донбассе является предметом глубокой озабоченности.



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