В ЛНР заявили о сбитом украинском беспилотнике

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что удалось сбить беспилотник украинских силовиков, корректировавший артогонь по республике, сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

«Для корректировки огня артиллерии в районе населенного пункта Донецкий противник применил БПЛА типа «квадрокоптер», который был сбит постом воздушного наблюдения Народной милиции ЛНР во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы», – передает слова Лещенко РИА «Новости».

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики ведут обстрел территории республики.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что поступают тревожные новости из Донбасса. Со стороны Киева начались провокации, добавил он.

Песков также рассказал, что планов переговоров с Киевом у Кремля нет, ситуация на Донбассе является предметом глубокой озабоченности.