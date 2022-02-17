Путин потребовал обеспечить рост реальных доходов граждан

Рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.

«В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить», – цитирует его ТАСС.

Путин отметил, что увеличение доходов граждан должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но прежде всего на экономический рост. «Это базовое условие для решения социальных задач», – отметил глава государства.

Кроме того, по его словам необходимо повысить потенциальные темпы роста экономики России, такая задача поставлена перед правительством, передает РИА «Новости».

«Важно объективно оценивать ситуацию, очевидно, что позитивная экономическая динамика прошлого года во многом носила восстановительный характер, и эксперты отмечают, что потенциал такого роста уже исчерпан. В этих новых условиях важно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие, повысить потенциальные темпы роста российской экономики. Такая задача перед правительством поставлена и сегодня обсудим, как она выполняется», – сказал Путин.

По оценкам Минэкономразвития, ВВП РФ в 2021 году вырос на 4,6%. ЦБ оценил рост экономики страны в прошлом году в 4,7%. Росстат опубликует свою предварительную оценку в пятницу, 18 февраля.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что зарплаты в 2022 году будут расти – и это один из самых приятных прогнозов, которые дают специалисты по поводу предстоящего состояния российской экономики и финансов.