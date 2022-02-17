В Кремле сообщили о своевременном объявлении сроков послания Путина парламенту

Кремль пока не анонсировал, в какие сроки президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в 2022 году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, об этом будет объявлено своевременно.

В Кремле пока нет информации, когда Путин огласит послание Федеральному собранию в 2022 году. «Сообщим своевременно», – передает ТАСС слова Пескова.

Напомним, президент РФ на совещании по подготовке послания к Федеральному собранию с членами правительсва сообщил, что российская экономика в 2021 году показала неплохой результат на фоне непростой глобальной ситуации и превысила докризисный уровень.