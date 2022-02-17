 

В Кремле сообщили о своевременном объявлении сроков послания Путина парламенту

17.02.2022, 17:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кремль пока не анонсировал, в какие сроки президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в 2022 году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, об этом будет объявлено своевременно.

В Кремле пока нет информации, когда Путин огласит послание Федеральному собранию в 2022 году. «Сообщим своевременно», – передает ТАСС слова Пескова.

Напомним, президент РФ на совещании по подготовке послания к Федеральному собранию с членами правительсва сообщил, что российская экономика в 2021 году показала неплохой результат на фоне непростой глобальной ситуации и превысила докризисный уровень.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / США начали переброску РЗСО в Афганистан для поддержки вывода войск

07.02 / Ткаченко объяснил, почему не заблокировали телеканал “Наш”

19.09 / Мясников назвал способ «отсрочить смерть»

15.08 / Украинский пограничник планировал отправлять контрабанду на катапульте из УАЗа

28.08 / Украина окажется в критической ситуации, если суточный прирост больных COVID-19 превысит 3 тыс. человек – СМИ

01.02 / Политолог: Цель Вашингтона – избежать войны, заменив ее самыми страшными угрозами

14.08 / В Турции попал в аварию автобус со студентами, пострадало 29 человек

27.01 / Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V»

06.06 / На тестах замечена новая модель внедорожника BMW X7

29.09 / Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Был момент, когда Путин хотел уехать из России в Испанию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика