Скандалы: Стройка как пиар

Как московские чиновники занимаются выстраиванием своего имиджа в подконтрольной прессе

Самопиар чиновников за государственный счет — тяжелая социальная болезнь. И проблема не только в засорении общественного информационного пространства придуманными «достижениями» начальства, но и в деформации личности у самих заказчиков. Рано или поздно они начинают верить в то, что надули в уши ушлые пиарщики.

С некоторых пор утреннее чтение редакционной почты напоминает День сурка из голливудского фильма. Тыкаешь в сообщение стройкомплекса Москвы, а там неизменное имя в заголовке — вице-мэр столицы Андрей Бочкарев. Далее следует двоеточие и, собственно, сама новость:

Андрей Бочкарев: На пересадке со станции «Рижская» БКЛ на оранжевую линию начался монтаж декоративных панелей.

Андрей Бочкарев: Устройство ограждений котлованов двух станций завершается на центральном участке Троицкой ветки метро.

Андрей Бочкарев: В стадион «Торпедо» вдохнут новую жизнь.

Андрей Бочкарев: Монолитные работы на станции «Лианозово» выполнены более чем на две трети…

Андрей Бочкарев: Завершено бетонирование опор последней эстакады Северо-Восточной хорды в пределах МКАД…

И так — до бесконечности. Судя по интерактивной карте, в Москве сейчас 1613 строек. Бери любую — и лепи новость от имени Андрея Бочкарева. Где-то — ура!!! — вырыли фундамент, где-то — дважды ура!! — закончили укладку крыши, а на станции «Рижская» — счастье-то какое! — начался монтаж декоративных панелей.

При этом абсолютно каждая стройка, аки корова-рекордсменка, доится на сотни информационных поводов. Можно сообщать о бетонировании каждой из десятков опор каждой из десятков строящихся эстакад, а можно тот же самый процесс выдавать в процентах:

Андрей Бочкарёв: Станция «Сокольники» БКЛ метро готова почти на 60%

Нет сомнения, что в планах самопиара у Бочкарева стоит еще как минимум четыре новости из Сокольников — по достижении 70, 80, 90 и 100 процентов. Но это — если не считать прочих «успехов» Бочкарева на станции, как-то — укладки мраморной плитки, установки колонн, рельсов, светильников, эскалаторов… Ведь всякое, пусть и ничтожное в масштабах Москвы действие, должно быть освящено именем Андрея Юрьевича Бочкарева.

Он, Бочкарев, вездесущ и всезнаен. Так и видится, что, начиная рабочий день с 8 утра, Андрей Юрьевич вопрошает помощников:

— И как там с монтажем декоративных панелей? А с бетонированием 16-й опоры? Хорошо? Ну тогда срочно релиз давай — и в газеты, и на телевидение…

Таким образом вице-мэр Москвы Бочкарев, управляя стройкомплексом, где работают более 400 тысяч человек, выступает единственным спикером всей отрасли.

Раньше, бывало, о монтаже панелей в метро мог рассказать и старший мастер, и прораб субподрядчика или подрядчика. Теперь — ни-ни! А вдруг кто подумает, что Москву строит не один Бочкарев?

Впрочем, другое дело — задуматься, а зачем этот дешевый пиар самому Бочкареву нужен?

Помнится, главный московский строитель Владимир Ресин всегда был в тени Лужкова и никогда — фронтменом информационных потоков (если не считать скандала с часами за миллион долларов). Марат Хуснуллин тоже не бежал впереди Сергея Собянина, который лично открывал все сколько-нибудь заметные строительные объекты (и уж точно в период выборов).

Но правда и то, что харизматичный Хуснуллин в информационном поле затмил своего подчиненного Андрея Бочкарева, который с декабря 2010 года руководил Департаментом строительства города Москвы. По-видимому, 10 лет безвестности нанесли психологическую травму чиновнику и, заняв место Хуснуллина, Бочкарев решил срочно отыграться за все годы молчания.

Однако заниматься усиленным пиаром решили сугубо строительными, то есть количественными методами. Это при возведении мостов и дорог важно, сколько бетона уложили и сколько арматуры сварили. А вот информационное обеспечение чиновников строится несколько на иных законах и правилах.

Хотя в случае с Бочкаревым может быть и вполне разумное обьяснение бессмысленному информационному шуму, а именно: число как бы позитивных как бы новостей под именем главы стройкомплекса должно забивать в интернете любой негатив.

А он, негатив, есть в больших количествах. Многих москвичей уже оторопь берет при виде очередных мега-проектов стройкомплекса. Вот, например, отзывы о будущем Московском скоростном диаметре (МСД):

— Зачем вести транзитную магистраль через Москву? Она и так перегружена пробками, заводить в неё дополнительный траффик транзита — идиотизм. Транзит должен быть за пределами МКАДа. Пока не остановят строительство человейников, сколько дорог не делай, пробок меньше не будет. То есть на тех, у кого под окнами появилась скоростная магистраль, при этом у многих нарушена инсоляция плевать? У многих сломали гаражи? Так же плевать? Плевать на всех этих людей, да? Она же платная… Скоростная через город и платная. Такого вроде нет нигде в мире.

В Кусково вековые дубы вырубили под эту хорду. Больше 12 гектар вывел Собянин из лесопарковой зоны Кусково — сотни деревьев загублено. Действительно, что это люди не радуются?..

— Люди переживают, что физически выделенная трасса пройдет на уровне окон жилых домов в непосредственной близости от них. При этом, на ней ожидаются пробки (картина 3-го кольца в районе Беговой так и встает перед глазами). А что городские власти сделают или какие меры будут (или уже) приняты, чтобы этих пробок и шума от дороги избежать — из программной речи СС не очевидно, мягко говоря. Отсюда и негатив…

Правы москвичи в своих опасениях или нет — не знаем. Но очевидно, что главный строитель Москвы Андрей Юрьевич Бочкарев не спешит входить в диалог с населением и вместо ответов на острые вопросы рассказывает про установку декоративных панелей и бетонирование каких-то там опор.

Такая же ситуация — с протестами граждан в Новой Москве против вырубки Троицкого леса. В самом Троицке чуть ли не гражданская война началась в защиту зеленых «легких Москвы», а г-н Бочкарев говорит, что мега-школе — быть. Но ни словом не говорит, а кто же виноват в этом кризисе? Годами Троицк застраивали коммерческим жильем, а сейчас выяснилось, что школу уже строить негде, надо валить лес. И все последние 10 лет Андрей Бочкарев не был чужд застройке Новой Москвы.

Ну а пока и в «старой» Москве никто толком не знает, что именно построят у вас под окнами. Обещанный новый Генплан столицы появится, по словам самого же Бочкарева, лишь в 2025 году. Есть опасения, что благодаря строителям-рекордсменам Москву превратят в Шанхай или Гонконг, где кошмарные гиганты-человейники перемежаются со скоростными дорогами и многоуровневыми развязками.

Сергей Левин