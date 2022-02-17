Скандалы: Жена-украинка и сын на Mercedes

Чем богат депутат Госдумы Казбек Тайсаев, допустивший отказ россиян «не только от 13-й зарплаты»

Депутат Госдумы Казбек Тайсаев, заявивший, что жители России ради признания независимости ДНР и ЛНР, готовы отказаться не только от 13-ой зарплаты, сам является далеко не бедным человеком. Как узнал «Собеседник», у семьи депутата — большая квартира в центре Москвы, а сын, возглавлявший коммунистический союз молодёжи, ездил на люксовой иномарке.

Жена-украинка и «Саня из ГИБДД»

Во вторник Государственная дума России приняла проект постановления об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Одним из самых запоминающихся стало выступление коммуниста Казбека Тайсаева, который заседает в парламенте с 2011 года.

— Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты. Речь идёт о том, что более 600 тысяч человек в Донбассе являются гражданами РФ. Мы обязаны по Конституции защитить и обеспечить безопасность этих людей, — заявил Тайсаев.

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Публикация от Казбек Тайсаев (@kazbek_taysaev)

Впрочем, сам парламентарий, видимо, не будет отказываться от 13-й зарплаты. Да и человек он — далеко не бедный (в отличие от 11% населения, живущего за чертой бедности, данные Росстата за 2021 год).

Как следует из официальной декларации Тайсаева, в 2020 году он заработал 5,6 млн рублей (годом ранее — 5,4 млн). В распоряжении депутата — сразу три квартиры, одна ему принадлежит, две других находятся в аренде и пользовании. Кроме того, Тайсаев с супругой владеют участком в 1400 кв. м, а также 150-метровым жилым домом.

Депутат уверяет, что у него нет автомобилей, а вот его жена ездит на Toyota Land Cruiser Prado (стоит от 3 млн рублей).

Из данных столичного ГИБДД следует, что машина у Тайсаева была — раньше. Например, ещё до депутатства он ездил на ВАЗ-21099. Кстати, этот автомобиль был зарегистрирован по адресу: Скатертный переулок, 22. Квартира, на которую записана «девятка», находится в центре Москвы. Рядом — консульство республики Таджикистан, а в нескольких десятках метров — Верховный суд РФ.

Из данных Росреестра следует, что площадь квартиры превышает 126 кв. м, её стоимость может составлять 90 млн рублей. Похожие квартиры в этом доме сдаются по цене 350 тыс. рублей в месяц.

По этому же адресу свои автомобили регистрировала и предполагаемая жена Тайсаева — Инна (публично её имя никогда не называлось). Список ее авто — гораздо шире депутатского. Здесь Mercedes Benz 230E, Mercedes Benz S500L, все тот же ВАЗ-21099 и та самая Toyota Land Cruiser Prado 2016 года выпуска. Интересно, что телефоном указан не номер Инны Тайсаевой. Приложение GetContact так идентифицирует его владельца: Саша Гаи, Саша Меркин, Саня Гаи Бутово, Александр ГИБДД, Мошенник кинул на деньги.

Инна Тайсаева была учредителем трёх компаний: «ВК Энтерпрайс», «Золотой колос» и фонд помощи медицинским работникам. Все они были ликвидированы.

В данных ГИБДД есть ещё один любопытный факт. Судя по ним, Инна Тайсаева — уроженка Украины. Предположительно, первая фамилия нынешней жены депутата — Бондарчук. Одну из компании Инна Лукьяновна Тайсаева возглавляла с некой Ириной Лукьяновной Бондарчук (она может являться её сестрой).

Сын-коммунист

Как выяснил «Собеседник», своего сына депутат Тайсаев назвал в честь дедушки — Куцук. И сын пошёл по стопам отца, занявшись политиков. В 2007 году Куцук Тайсаев вместе с коллегами возглавил Ленинский коммунистический союз молодёжи России. Вообще эта организация, судя по «Википедии», была основана ещё в 1999 году, но своё юрлицо у нее появилось только 8 лет спустя. Обязанности первого секретаря ЦК ЛКСМ РФ исполнял депутат Госдумы Юрий Афонин. В 2015-м юрлицо союза было ликвидировано, но вместо него была образована одноименная организация.

Несмотря на коммунистические идеалы, Куцук любит и западные ценности. Как следует из базы ГИБДД, на него был оформлен автомобиль Mercedes Benz S500.

В 2011 году Куцук Тайсаев был включён в состав территориальной избирательной комиссии на выборах в Госдуму за пределами территории Российской Федерации.

«Платите из своих карманов, а не из кармана народа»

Пользователи интернета резко раскритиковали слова Тайсаева про 13-ю зарплату.

— Не смейте трогать, вы играете в политические [игры] и хотите потешить свои имперские амбиции. [Но делайте это] не за счёт народа, не смейте говорить об этом, вы не заработали ни рубля — ни в шахте, не в нефтянке, вам далеко [до] понятия тяжёлого труда, нам свои семьи кормить нужно, [а] не ДНР и ЛНР. Если вы все такие идейные и так голосуете ЗА, платите из своих карманов, а не из кармана народа. Народ против лишения 13-х зарплат, — говорится в самом популярном комментарии в Instagram политика.

Вскоре после его появления Тайсаев закрыл свою публикацию для комментариев.

Илья Давлятчин