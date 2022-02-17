Газпром и ЕР обсудили меры по повышению эффективности программы соцгазификации

Компания Газпром и «Единая Россия» обсудили вопросы увеличения производительности «закрытых» газораспределительных станций, а также меры по повышению эффективности программы соцгазификации.

Отмечается, что проблема «закрытых» газораспределительных станций (ГРС), принадлежащих «Газпрому» и независимым компаниям, является одной из ключевых.

Ряд станций загружены на полную мощность и не могут присоединять новых потребителей, отметил секретарь Генсовета «Единой России» в ходе рабочей встречи с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером 16 февраля. Он пояснил, что на заседании федерального штаба по газификации, который прошел 15 февраля на площадке партии, этот вопрос поднимали главы регионов.

«В частности, выступал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. У него потенциал догазификации – 98 тыс. домов. Из них 45 тыс. домов – не могут подключиться как раз из-за нехватки мощностей. Эту же тему поднимали главы Свердловской и Костромской областей. Минэнерго сейчас сделало свод. От 34 регионов не получена информация по требуемым срокам устранения ограничений технической возможности подачи газа по 95 «закрытым» ГРС. Они обслуживают 627 населенных пунктов. Там огромное количество людей», – приводятся на сайте ЕР слова секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

В «Газпроме» по всем «закрытым» станциям, принадлежащим компании, мероприятия разработаны. Ведется масштабная работа, в том числе по реконструкции и техническому перевооружению объектов.

Турчак обратился к Миллеру с просьбой дать поручение ускорить «расшивку» ГРС, за которые отвечает компания. «В таком случае больше желающих могли бы воспользоваться возможностями газификации», сказал секретарь Ггенсовета партии.

Также Турчак поблагодарил Миллера за поддержку предложения «Единой России» по обеспечению непрерывного функционирования Вечных огней и Огней памяти.

«Поручением президента правительству совместно с «Газпромом» поставлена задача по организации на безвозмездной основе поставок природного газа на такие объекты. Мы проанализировали. Поставка газа на мемориальные комплексы осуществляется Газпромом только в 61 регионе. В других регионах – это независимые поставщики. В ряде субъектов функционирование Вечных огней обеспечивается за счет сжиженного углеводородного газа», – отметил он.

По словам Турчака, чтобы выполнить поручение Владимира Путина к 1 мая «Единая Россия» вместе Газпромом, профильными комитетами Государственной Думы отработает законодательно этот вопрос.

«Предполагаем закрепить в Законе «О газоснабжении» порядок поставки газа на безвозмездной основе, а также установить правовой статус таких Огней в Законе «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». В настоящее время ведется работа по подготовке законопроекта. Рассчитываем в ближайшее время внести его в Государственную Думу», – сообщил секретарь Генсовета партии.

Также Турчак и Алексей Миллер обсудили ход выполнения программы социальной газификации в уже газифицированных населенных пунктах. Сегодня заключено свыше 224 тысяч договоров на участие в программе и выполнено более 90 тыс. заявок.

В ходе встречи обсуждался и вопрос расширения льгот для граждан на приобретение минимального комплекта внутридомового газового оборудования, чтобы как можно большее количество людей получили возможность подключиться к газу. Кроме того, «Газпром» предлагает законодательно закрепить условия подключения новых потребителей к газопроводам, принадлежащим частным лицам.

Эти меры будут способствовать своевременному выполнению поручения президента России, как и широкое информирование населения об этой программе, которым занимаются представители депутатского корпуса «Единой России» в регионах.