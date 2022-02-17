 

Добровинский: Травля против российских фигуристок только начинается

17.02.2022, 17:52, Новости дня
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Несмотря на взятие россиянками двух олимпийских медалей в фигурном катании, травля только начинается, и даже может коснуться не только Камилы Валиевой, но и получившей золото на Олимпиаде-2022 Анны Щербаковой, сообщил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский.

На Олимпиаде в Пекине российская Фигуристка Анна Щербакова принесла сборной РФ золотую медаль, став олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Второе место досталось Александре Трусовой – она стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота во время произвольной программы на Играх. Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место.

«Я поздравляю наших девочек с золотом и серебром, а четвертое место Камилы Валиевой для меня – платина. Но хочу предупредить, что травля только начинается – впереди будет попытка отнять у Камилы олимпийскую медаль в командном турнире, и могут быть введены санкции на олимпийский комитет России, чтобы доказать очередной бред», – говорит Добровинский.

Он также опасается, что новые подробности могут открыться и в отношении других фигуристок, поскольку они лидируют. «Не удивлюсь, если через пару тройку дней и у Ани Щербаковой найдут в пробе каких-нибудь боевых глистов», – заключил адвокат.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Камила Валиева заявила на произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине, что исполнит четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова.



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