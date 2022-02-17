Существует ли лекарство от бородавок?



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Бородавки — это небольшие шишки на коже, похожие на выпуклые мозоли. На ощупь они твердые и шероховатые, а их излюбленные места обитания — колени, локти и пальцы на руках.

Появляются бородавки не из-за общения с лягушками, а в результате заражения вирусами папилломы человека, которые передаются при прикосновении или при использовании общих средств гигиены: тапочек, полотенец, мочалок. Риск обзавестись бородавкой растет, если вы грызете ногти или откусываете заусенцы, то есть на руках у вас есть микроповреждения.

Для здоровья бородавки не представляют никакой опасности, но иногда могут причинять беспокойство из-за их неприятного внешнего вида, у некоторых людей они чешутся или болят при надавливании.

Нужно ли лечить бородавки и как это делать

У многих людей бородавки со временем пропадают сами по себе, хотя затем могут появляться снова в других местах. Удалять их специально не обязательно, но если бородавка причиняет дискомфорт, избавиться от нее можно.

Важно!

Обратиться к врачу нужно, если бородавок много, они крупные, кровоточат и болят, меняют цвет. Бородавки на лице и половых органах — тоже повод посетить поликлинику.

Надежнее всего сходить к дерматологу и показать ему новообразования, которые вас беспокоят. Доктор подтвердит, что это действительно бородавки, а не что-то другое, и подскажет, как лучше их лечить.

В клиниках бородавки удаляют по-разному, начинать обычно рекомендуют с менее болезненных способов. Распространенные виды терапии, которую проводит или назначает врач, включают в себя:

Химический пилинг. Рецептурные лекарства с салициловой или трихлоруксусной кислотой (более мощные, тем те, что есть в свободной продаже) регулярно наносят на бородавку, пока кислота не справится с ней слой за слоем. Все виды пилингов назначают, как правило, для удаления множественных образований, например, плоских бородавок. Часто они содержат в себе коктейль из нескольких кислот. Так как пилинги сами по себе достаточно агрессивные, место обработки может покалывать и жечь.

Обработку кантаридином. При этом под бородавкой образуется волдырь, и она отмирает.

Криотерапию (заморозку). Врач нанесет на бородавку жидкий азот. Омертвевшая ткань со временем отвалится вместе с бородавкой. Минус заморозки в том, что она может быть болезненной, а на месте нароста иногда остается светлое или темное пятнышко.

Иссечение бородавки. В этом случае врач просто вырезает нарост. Этот способ нравится не всем, так как чреват образованием шрамов.

Прижигание лазером. После процедуры бородавка отпадает, так как лазер прижигает кровеносные сосуды в области поражения. Метод обладает спорной эффективностью, кроме того, может провоцировать рубцы на коже.

Электрохирургию (прижигание током). Чаще всего проводится совместно с соскабливанием бородавки.

Блеомицин. Это противораковое средство, его вкалывают в бородавки. У блеомицина много побочных эффектов, включая отхождение ногтей при использовании на пальцах.

Бородавки и иммуномодуляторы

Иммуномодуляторы, такие как интерфероны, не входят в стандартные средства лечения бородавок и их рецидивов. Пока доказательств их эффективности недостаточно для широкого применения. Тем не менее, некоторые виды иммунотерапии используют, если другие средства не помогают.

Домашние способы лечения

Если вы не больны сахарным диабетом и ваша иммунная система в порядке, можно попробовать избавиться от бородавок одним из домашних методов, которые давно доказали свою действенность. Речь, конечно, не о заговаривании наростов, популярных два века назад. Кроме того, перед таким лечением консультация специалиста все равно нужна, чтобы удостовериться, что ваша проблема – это именно бородавки.

Знаменитый способ сведения бородавок от Гекльберри Финна

«Возьми ты кошку и ступай, и приходи задолго до полуночи на кладбище, где похоронен какой-нибудь злодей; а когда настанет полночь, придет черт, а может и два, и три, только ты их не увидишь, а услышишь, словно бы ветер шумит, а может и разговор их услышишь; и как потащат они того молодца, ты швырни им вслед кошку и скажи: “Черт за телом, кошка за чертом, бородавка за кошкой, чур меня все вы!” Это всякую бородавку сгонит.»

Свести бородавку без помощи врача можно, используя:

Безрецептурные средства, содержащие все ту же салициловую кислоту. Это может быть пластырь, мазь или жидкость, которую нужно капать на бородавку. Концентрацию кислоты лучше выбирать не менее 17%. Учтите, что обрабатывать бородавки нужно ежедневно на протяжении нескольких недель. Между процедурами кожу следует аккуратно отшелушивать, размачивая в теплой воде. Если на коже появилось раздражение и болезненность, с лечением стоит повременить.

Жидкости или спреи с жидким азотом. Суть метода полностью повторяет заморозку бородавки в кабинете врача. Разница лишь в том, что здесь вы все делаете сами.

Изоленту. Идея в том, чтобы заклеивать бородавку, пока она полностью не отвалится. Держать изоленту рекомендуют до 6 дней, затем снимать на 12 часов, соскабливая отходящую кожу, и заклеивать снова. Для этого способа подойдет также силиконовый пластырь от мозолей.

Все эти способы неплохи, но работают не в 100% случаев, а также могут раздражать кожу и оставлять рубцы или пятнышки. Неаккуратное их использование и отрывание засыхающей бородавки может вызвать воспаление и увеличение числа новообразований. На лице их лучше не использовать.

Как защититься от бородавок

Так как бородавки – это результат заражения вирусами, предотвратить их появление можно, соблюдая простые правила. Для этого нужно:

Мыть руки после контакта с бородавками других людей,

Ежедневно менять носки,

Заклеивать уже имеющиеся бородавки пластырем, идя купаться,

Не повреждать бородавки, чтобы они не распространялись на здоровые участки кожи (например, во время бритья),

Не делиться с другими людьми полотенцами, носками и нательным бельем,

Не грызть ногти,

Не ходить босиком в общественных местах.

Источник: Национальная служба здравоохранения Великобритании