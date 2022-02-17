Внук Аллы Пугачевой сделал ей необычный подарок: видео дня

Внук Аллы Пугачевой, сын ее старшей дочери Кристины – 23-летний Дени – вместе с мамой навестил бабушку в ее доме в подмосковном поселке Грязь. Молодой человек пришел в гости не с пустыми руками. Дени презентовал трогательный подарок – двусторонний постер Аллы Борисовны с вырезками из советских журналов. Он рассказал, как случайно нашел этот раритет, купил и упаковал в рамку.

В какой-то момент я рассматривал старые советские постеры из журналов и нашел двусторонний постер Аллы. С одной стороны – красивый портрет, с другой – много фотографий и интервью. Я сразу же понял, что это подарок для архива, который я должен купить, – поделился Дени с подписчиками сети.

Как отреагировала Примадонна на презент внука, запечатлел супруг Аллы Борисовны – Максим Галкин. Распаковывать подарок помогали младшие дети Пугачевой – восьмилетние Лиза и Гарри.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Напомним, что Дени Байсаров – младший сын Кристины Орбакайте, которого певица родила в браке с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым. После развода бывшие супруги только через суд смогли договориться о месте проживания общего ребенка. Тогда Кристина хотела забрать мальчика с собой в Америку, а Руслан не желал надолго расставаться с наследником. Суд принял решение, что ребенок сам будет выбирать, где и с кем ему находиться, и большую часть времени жил в отцом.

Дени Байсаров закончил частную школу, учился в престижном колледже в Лондоне, изучая бизнес и искусства, и даже служил в чеченской армии. Сейчас внук Пугачевой, который в отличие от брата и сестры по матери не стал заниматься музыкой, организует культурные мероприятия.

Я открыл собственную фирму по устройству праздников, стоимость часа работы у нас где-то 4-5 тысяч рублей. Выполняю тут одновременно функции директора и главного фотографа. Фирма пока моя не глобальная. Но всегда надо же с чего-то стартовать! – рассказал Дени в недавнем интервью.

У Кристины Орбакайте помимо Дени есть еще двое детей – сын Никита от Владимира Преснякова-младшего и дочь Клавдия от нынешнего мужа Михаила Земцова.

Кристина Орбакайте с мужем и сыновьями