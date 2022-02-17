На акции SaveФОП под Радой произошли столкновения, полиция задержала пять человек. Видео

“Во время мероприятия часть граждан вышла на улицу Грушевского, чем препятствовала движению транспортных средств. На требования правоохранителей освободить проезжую часть они не реагировали, а потому полицейские оттеснили участников акции на тротуар. Наиболее активные при этом устроили толкотню”, – говорится в сообщении.

Пятерых мужчин, которые “устроили конфликт с правоохранителями и не выполняли законные требования полицейских”, доставили в районное отделение полиции.

ВИДЕОВидео: поліція Києва / YouTube

Vgorode пишет, что из-за акции предпринимателей были перекрыты Майдан Незалежності и Крещатик.

Контекст:

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года.

После акций протеста ФЛП Верховная Рада приняла закон об отсрочке кассовых аппаратов. Согласно закону, применение сниженных финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций было продлено до 1 января 2022 года.

В 2021 году предприниматели продолжали протестовать, требуя сохранить упрощенную систему налогообложения, но Рада провалила соответствующее голосование. Дополнительную отсрочку РРО отказалось поддерживать монобольшинство.

Таким образом, с января 2022 года плательщики единого налога второй – четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций, напоминают в Кабмине.

В первый же пленарный день Рады в 2022 году 25 января в центре Киева снова начались протесты.

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