 

На акции SaveФОП под Радой произошли столкновения, полиция задержала пять человек. Видео

17.02.2022, 17:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Во время мероприятия часть граждан вышла на улицу Грушевского, чем препятствовала движению транспортных средств. На требования правоохранителей освободить проезжую часть они не реагировали, а потому полицейские оттеснили участников акции на тротуар. Наиболее активные при этом устроили толкотню”, – говорится в сообщении.

Пятерых мужчин, которые “устроили конфликт с правоохранителями и не выполняли законные требования полицейских”, доставили в районное отделение полиции. 

ВИДЕОВидео: поліція Києва / YouTube

Vgorode пишет, что из-за акции предпринимателей были перекрыты Майдан Незалежності и Крещатик. 

Контекст:

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года.

После акций протеста ФЛП Верховная Рада приняла закон об отсрочке кассовых аппаратов. Согласно закону, применение сниженных финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций было продлено до 1 января 2022 года.

В 2021 году предприниматели продолжали протестовать, требуя сохранить упрощенную систему налогообложения, но Рада провалила соответствующее голосование. Дополнительную отсрочку РРО отказалось поддерживать монобольшинство.

Таким образом, с января 2022 года плательщики единого налога второй – четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций, напоминают в Кабмине.

В первый же пленарный день Рады в 2022 году 25 января в центре Киева снова начались протесты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Ученые рассказали, о пользе зеленого чая

21.11 / Илларионов об оппозиционерах РФ, которые не хотят возвращать Крым: Просто мама с папой их плохо воспитали

20.03 / Студентам из ряда стран разрешили вернуться на учебу в Россию

21.08 / Тихановская отказалась говорить об угрозах в свой адрес

18.12 / Названа дата премьеры украинского мультфильма “Гулливер возвращается”. Трейлер

21.09 / DE – Иран пообещал США «сокрушительный ответ» за попытку единолично ввести санкции

18.05 / Нефть подорожала на ожидании роста спроса

22.01 / На фоне украинского кризиса РФ проведёт масштабные военно-морские учения в нескольких регионах мира

19.07 / Рост количества фишинговых сайтов объяснили популярностью криптовалюты

03.12 / Чубайс объявил о последнем дне работы в Роснано

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика