Пора закопать все “топоры войны”. “Слуга народа” призвала политсилы к единству для защиты Украины

“Призываем все политические силы Украины, парламентские и непарламентские партии к единству в стремлении дать отпор агрессору. Пора закопать все “топоры войны”, отбросить политические споры и противостояния, все стремления заработать дополнительные “политические дивиденды”. Пора работать вместе на защиту Украины от врага, на защиту суверенитета и территориальной целостности государства, на обеспечение будущего нации, страны и государства…. Сохранить страну для потомков – наша общая задача”, – подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что “в последние месяцы происходит эскалация ситуации – угрожающе увеличивается количество российских войск вдоль границы с Украиной, в оккупированном Крыму и в Беларуси”.

“С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганская Луганской области. Из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм противник выпустил 32 снаряда… Также обстреляли школу во Врубовке, в которой в это время также проходили занятия и находились дети… Это откровенные акты терроризма против мирных жителей, совершаемых российской армией наемников”, – сказано в заявлении.

В “Слуге народа”, учитывая “террористические атаки российских наемников на детей”, призвали немедленно ужесточить санкции против [президента РФ Владимира] Путина и его окружения.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается.

17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. Боевики массово обстреливают населенные пункты, которые находятся под контролем Украины, причем пытаются обвинить в этом украинскую сторону, распространяя фейки об обстреле детского сада. По Станице Луганской оккупанты выпустили 32 снаряда из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм. Было повреждено здание детского сада, где в это время находились дети. Кроме того, была повреждена коммунальная инфраструктура, половина населенного пункта осталась без электроснабжения. В результате обстрела трое работников детского сада получили контузии.

По состоянию на 14.00 17 февраля российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 34 раза. Ранены двое украинских военнослужащих и двое гражданских лиц.

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