В Одессе депутат от Партии Шария на заседании горсовета снял украинские флаги с рабочих мест. Видео

На видео, опубликованном изданием, видно, как Фрейман срывает украинскую символику и отбрасывает в сторону.

ВИДЕОВидео: Думская Нет / YouTube

За надругательство над государственной символикой Украины депутата привлекают к уголовной ответственности по ст. 338 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

“Видео, как в зале заседаний городского совета перед началом сессии один из депутатов собирает установленные на столах флаги Украины и демонстративно откладывает их в сторону, было обнаружено во время мониторинга сети Интернет”, – говорится в сообщении.

Надругательство над государственными символами в Украине наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

Фрейман прокомментировал в Facebook открытие против него уголовного производства.

“Маразм крепчал, крепчает и будет крепчать”, – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=998261830774467&id=100017719773864

Контекст:

На сессии Одесского городского совета 15 февраля депутаты обсуждали выделение средств на нужды территориальной обороны. Фрейман заявил, что РФ отводит войска от границ Украины, а выделение средств на территориальную оборону – это “пиар-кампания [ президента Украины Владимира ] Зеленского”, сообщает агентство УНН.

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