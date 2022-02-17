 

В Одессе депутат от Партии Шария на заседании горсовета снял украинские флаги с рабочих мест. Видео

17.02.2022, 17:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На видео, опубликованном изданием, видно, как Фрейман срывает украинскую символику и отбрасывает в сторону.

ВИДЕОВидео: Думская Нет / YouTube

За надругательство над государственной символикой Украины депутата привлекают к уголовной ответственности по ст. 338 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

“Видео, как в зале заседаний городского совета перед началом сессии один из депутатов собирает установленные на столах флаги Украины и демонстративно откладывает их в сторону, было обнаружено во время мониторинга сети Интернет”, – говорится в сообщении.

Надругательство над государственными символами в Украине наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

Фрейман прокомментировал в Facebook открытие против него уголовного производства.

“Маразм крепчал, крепчает и будет крепчать”, – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=998261830774467&id=100017719773864

Контекст:

На сессии Одесского городского совета 15 февраля депутаты обсуждали выделение средств на нужды территориальной обороны. Фрейман заявил, что РФ отводит войска от границ Украины, а выделение средств на территориальную оборону – это “пиар-кампания [ президента Украины Владимира ] Зеленского”, сообщает агентство УНН.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / Названы города РФ с самыми высокими зарплатами

24.10 / Полиция зафиксировала более 180 нарушений в день тишины – МВД Украины

16.04 / Байден пригрозил РФ новыми санкциями

18.05 / В РПЦ сравнили практику суррогатного материнства с рабством

07.07 / В мире: Проект американской «чудо-пушки» обернулся полным провалом

03.12 / Штамм коронавируса “Омикрон” обнаружили в 38 странах мира – ВОЗ

04.06 / Протасевич рассказал о российском финансировании канала Nexta

26.06 / Эксперты сообщили о проблемах с самым современным американским ракетным двигателем

02.11 / Умер актер Александр Немченко из фильма «В бой идут одни старики»

16.07 / В Одессе полицейский пытался поймать пистолет в воздухе и выстрелил себе в живот – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика