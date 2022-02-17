Почему ты плохо выглядишь? – Личное мнение

Не перестают удивлять читательницы, сидящие в Инстаграме. Фотошоп, фильтрики, искажающие до неузнаваемости внешность, им приемлемы, а вот правда — нет.

Написала тут про одну — сутула и плохо выглядит. Дала рекомендацию: нужно гулять побольше, чтобы хорошо выглядеть не только под фильтрами, но и в жизни.



Фото: istockphoto.com

Некоторые такой правды не приняли. Стали сыпать проклятиями в мой адрес.

Давайте я раз и навсегда объясню свою позицию: если человек плохо выглядит, то в 9 случаях из 10 он сам этого заслужил.

То, как ты выглядишь, напрямую зависит от твоего образа жизни. Не обжираешься, занимаешься спортом, не лежишь на диване, а гуляешь — будешь выглядеть хорошо.

Иногда я до слёз смеюсь, когда инстаграмщицы пишут мне, что и я потолстею. Десять лет уже пишут, а я всё — никак.

Да и как мне стать толстой?

Судите сами. Встаю рано. Утро начинаю с йоги. Потом беру рюкзак, кладу в него макбук и иду гулять. Просто хожу: как устала — сажусь, публикую пост, даю анонсы. Дальше — снова ноут в рюкзак и пошла гулять дальше.

Даже если забыть про спортзал, то заявляю ответственно: одних только моих прогулок с избытком достаточно, чтобы никогда не стать толстой.

Так что ваши проклятия — не по адресу.

Тем, кто готов слышать правду, я могу чётко сказать: гуляйте как можно больше. Это — рабочая тема, которая позволит сохранить не только нормальный вес, но и снизит уровень стресса, поднимет настроение. Это лучше, чем ссутулившись сидеть и воевать в Инстаграме.

Для прогулок я рекомендую выбрать удобные городские рюкзаки XD Design с защитой от карманников.

Во-первых, что важнее всего, они очень удобные. Нагрузка распределяется правильно, вес содержимого не давит на спину, спасает от сутулости, которая так свойственна инстаграмщицам, тыкающимся сутками напролёт в сматрфон.

Во-вторых, в рюкзаках XD Design предусмотрено несколько фирменных видов защиты от уличных краж: все молнии и карманы спрятаны, модели сделаны из прочных материалов.

То есть, вы сели в метро — можно особо не волноваться, что из рюкзака вытащат смартфон или ноутбук.

В рюкзаках XD Design удобная и продуманная организация внутреннего пространства, грамотная система распределения веса, а благодаря минималистичному дизайну, они отлично подходят к любому образу и стилю одежды.

Как на мой взгляд, самый крутой рюкзак из линейки — модель XD Design Bobby Soft.

Эта модель отличается от классических рюкзаков XD Design мягким корпусом. У неё два варианта объёма — на 13 и на 16 литров. Унисекс, семь расцветок:

Хитрая система молний способна сократить или увеличить размер рюкзака в зависимости от текущей необходимости. Ткань рюкзака водоотталкивающая — можно спокойно попасть под дождь или мокрый снег. Очень удобное отделение для ноутбука размером до 15,6 дюймов. Ну и кармашки для мелочей.

На лямке, что вообще прикольно, у рюкзака есть карман на молнии для Тройки. На спинке рюкзака спрятан большой карман, а снаружи — USB-порт для зарядки гаджетов на ходу от пауэрбанка в рюкзаке.

Впрочем, в линейке XD Design есть и другие рюкзаки: XD Design Bobby Hero, Bobby Pro и другие модели.

Bobby Hero и Pro могут похвастаться жёстким корпусом из нескольких слоев труднопрорезаемых материалов и водоотталкивающей ткани. Внутри — много удобных карманов, складная перегородка на молнии, которой легко отделить одежду от документов. Размеры тоже разные — Small, Regular или XL.

Смотрятся современно и стильно:

Из особенностей: тоже есть карман на лямке с молнией (для проездного или пропуска), внешний USB-порт для зарядки гаджетов на ходу. Такой рюкзак отлично подойдет и для командировок, и небольших поездок, да и на каждый день тоже.

Сейчас на официальном сайте действуют скидки до 15% практически на все модели. Дополнительно к ним используйте мой промокод МИРО — он даст еще 20% (действует до 8 марта).

Покупать рекомендую на официальном сайте — во-первых, скидки. Во-вторых, что ещё важнее, эти рюкзаки часто подделывают и продают под видом оригинальных, хотя качество в таком случае оставляет желать лучшего, как вы понимаете.

Часто гуляете? Сколько часов в день?

—