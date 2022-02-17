“Раскопали внутри много боли”: Дакота сообщила о расставании с бойфрендом Федором Белогаем

Рита Дакота рассказала о переменах в личной жизни. Теперь 31-летняя певица снова свободна. Экс-супруга Влада Соколовского разорвала отношения с Федором Белогаем. До этого певица и блогер встречались целых два года.

Разрыв отношений

Разлад у пары случился во время отдыха на Бали. Федор и Рита заболели коронавирусом, поэтому им пришлось изолироваться друг от друга. Они находились в разных локациях с температурой под сорок градусов. То есть на протяжении всего карантина влюбленные не были вместе, но поддерживали друг друга дистанционно. Хотя, по признанию артистки, это было весьма тяжело.

После выздоровления Дакота заявила о расставании с Белогаем. Артистка дала понять подписчикам, что пережила разрыв очень тяжело. По словам женщины, от этого больше пострадала ее дочь Мия, рожденная в первом браке от Влада Соколовского. Рите даже пришлось сводить четырехлетнюю наследницу к детскому психологу. Специалист помог объяснить малышке происходящую ситуацию.

Мия была близка с Федором, и для обоих данное расставание стало весьма травматичным. Дакота призналась, что каждую ночь с «короной» и температурой укладывала спать плачущую Мию, а потом выходила на балкон и сама ревела около часа. Так продолжалось на протяжении недели, которую Рита назвала «личным сортом ада».

Плюсы расставания

Но артистка предпочитает впадать в переживания лишь на короткий период. Дакота постаралась в сложившейся ситуации найти какие-то плюсы. И Рита не держит зла на экс-бойфренда.

С Белогаем Дакота прошла в жизни сразу несколько острых периодов. Поэтому разлад в отношениях оказался намного шире, чем стандартных ситуациях. Каждый из партнеров раскопал внутри себя много травм, страхов и боли, о которых раньше даже не догадывался. Рита считает, что расставание и предшествующие ему ситуации стали огромной точкой роста, как для нее, так и для Федора.

Кстати, на прошедший Новый год по иронии судьбы блогер Белогай подарил возлюбленной роскошные часы. Тогда поклонники предупредили Дакоту, что это очень плохая примета, которая обычно приводит к расставанию.