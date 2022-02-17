Фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место.

Фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании и принесла сборной РФ пятую золотую медаль на играх в Пекине.

Она по сумме программ набрала 255,95 балла. Второе место заняла Александра Трусова (251,73). Третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09). Она дважды упала при исполнении произвольного проката, передает РИА «Новости».

Камиле Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой РФ и Европы, спортсменке принадлежат мировые рекорды в обоих видах программы и по сумме баллов. Анне Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира. 17-летняя Александра Трусова – бронзовый призер чемпионата мира, также на ее счету две бронзовые медали чемпионатов Европы.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота во время произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой.

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».