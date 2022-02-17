МИД опубликовал свою реакцию на ответ США по гарантиям безопасности

В МИД передали приглашенному в ведомство послу США Джону Салливану реакцию РФ на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, сообщили в министерстве.

«Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности», – цитирует документ ТАСС. В частности речь идет о том, что нет подтверждения того, что Вашингтон привержен соблюдению принципа неделимости безопасности.

В заявлении говорится, что Москва расценивает утверждения об ответственности РФ за эскалацию на Украине как попытку обесценить предложения РФ по гарантиям безопасности.

«Никакого «российского вторжения» на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об «ответственности РФ за эскалацию» нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения РФ по гарантиям безопасности», – сказано в заявлении.

«Упоминание в данном контексте российских обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года никакого отношения к внутриукраинскому конфликту не имеет и не распространяется на обстоятельства, ставшие следствием действия там внутренних факторов. Утрата украинским государством территориальной целостности – результат произошедших внутри него процессов», – указали в МИД.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что размещение вооруженных сил РФ на своей территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США.

Москва все еще ждет от НАТО конкретных предложений о содержании и формах юридического закрепления отказа от расширения альянса на восток.

Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.

Во вторник президент РФ Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.