Путин поздравил участников форума «ТрудКрут» с Днем российских студенческих отрядов

Президент РФ Владимир Путин направил студентам поздравления с Днем российских студенческих отрядов и приветствовал участников форуме отрядов «ТрудКрут».

«Студенческие отряды – это славная история и замечательные традиции, это молодость и крепкая дружба, энергия и настойчивость, созидательный вклад в решение ключевых задач развития страны», – говорится в поздравлении главы государства на сайте Кремля.

«Сегодня российское студенчество открывает для себя новые горизонты деятельности и уверенно берется за самые сложные дела и начинания. Юноши и девушки находят применение своим талантам и способностям в различных отраслях экономики и сельского хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры. Отмечу, что для всех, кто готов трудиться в стройотрядах, упорно добиваться поставленных целей, на площадке форума проводится обучение по широкому спектру специальностей», – добавил президент.

Путин отметил, что убежден в том, что форум «ТрудКрут» пройдет на высоком творческом уровне, предоставит отличные возможности для участия в содержательных дискуссиях и круглых столах, организованных известными общественными деятелями и руководителями крупных компаний.

«И конечно, студенты и выпускники вузов и ссузов познакомятся с перспективными и наиболее востребованными профессиями. Желаю вам успехов и всего наилучшего», – заключил российский лидер.