Ученые рассказали о повышенном риске психических расстройств после COVID-19



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Около 20% переболевших COVID-19 людей встречаются с различными психиатрическими и неврологическими осложнениями, это так называемый постковидный синдром. Самые частые из таких последствий — депрессии, тревожные и панические расстройства, ишемические инсульты и даже мозговые кровотечения.

Кристо ван Меер

эксперт

Психотерапевт, психиатр, психолог

В ранних исследованиях предполагалось, что пациенты с коронавирусом могут подвергаться повышенному риску тревоги и депрессии. В этих работах ученые отслеживали участников максимум шесть месяцев и не рассматривали другие возможные психических отклонений. До настоящего времени у нас не было какой-то долгосрочной комплексной оценки этой проблемы.

Чтобы провести такую комплексную оценку, американские ученые использовали информацию баз данных Министерства по делам ветеранов США. Они выбрали 153 848 человек, которые прожили не менее 30 дней после положительного ПЦР на COVID-19, и сопоставили их данные с двумя контрольными группами.

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Группу заразившихся коронавирусом дополнительно разделили на тех, кто был госпитализирован и тех, кто болел дома. Кроме того, ученые собрали информацию о потенциально влияющих факторах — о возрасте, расе, поле, образе жизни и о истории болезни. Наблюдения велись в течение года, в период с марта 2020 по январь 2021 года.

Ученые оценили риски последствий для психического здоровья после заболевания коронавирусом, включая тревогу, депрессию, стрессовые расстройства, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, снижение нейрокогнитивных функций и нарушения сна.

По результатам работы, у людей с COVID-19 риск любого психического диагноза в течение года был на 60% выше, чем у участников контрольных групп. Эксперты подчеркивают, что полученные данные говорят о том, что борьба с психическими расстройствами среди выживших после COVID-19 должна стать приоритетной задачей.

«Теперь у нас есть более четкое представление о воздействии пандемии COVID-19 на психическое здоровье», — сообщил один из авторов исследования Скотт Вейх.

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