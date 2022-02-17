 

В СМИ сообщили о проведении совместных учений России и Германии

17.02.2022, 16:51, Разное
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Источник Bloomberg в ЦРУ сообщил о достигнутом соглашении канцлера ФРГ Олафа Шольца и российского лидера Владимира Путина о проведении совместных учений двух стран весной этого года.

Издание сообщает, что манёвры получат название “Сила традиций”. В рамках учений будут отрабатываться совместные мероприятия по защите Польши от возможных террористических угроз с южного и северного направлений. Общий штаб будет размещен в Гданьске или другом польском городе. В плане учений освобождение территории от иностранных интервентов и совместный военный парад.

Автор материала уточняет, что обоснованием для манёвров выступает тезис о возможности сотрудничества Кремля с ведущими странами НАТО.  Маневры могут быть объявлены негласным завершением нового витка напряжённости. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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