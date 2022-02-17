Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию

Несколько минут назад в китайской столице, где проходят зимние Олимпийские игры-2022, закончился женский одиночный турнир по фигурному катанию. Представительницы России – Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева – закрывали произвольную программу.

17-летняя Александра Трусова за свое катание получила 177,13 балла, набрав таким образом всего 251,73. Анна Щербакова, выступившая следом, получила от судей за свое чистое катание 175,75 балла, набрав по результатам двух программ 255,95. Камила Валиева, закрывавшая произвольную программу у женщин, допустила несколько ошибок, за что получила 141,93 балла, набрав всего 224,09 и заняв четвертое место в итоговой турнирной таблице.

Эти соревнования для наших спортсменок стали настоящим испытанием. Накануне турнира разразился допинговый скандал. Запрещенной вещество обнаружили в декабрьской допинг-пробе 15-летней Камилы Валиевой. Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила только 7 февраля во время Олимпийских игр в Пекине. РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение. Накануне начала соревнований одиночниц, 14-го февраля, стало известно, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворила апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Камилу Валиеву допустили до личного турнира.