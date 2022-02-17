 

Жена Скичко Юрушева сообщила о беременности

17.02.2022, 16:48, Новости дня
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Она отметила, что фото сделано во время фотосессии для украинского издания Vogue. На других снимках в этой публикации Юрушева показала фото страниц с журналам со своим интервью под заголовком “Дети – лучшее, что может случиться в жизни”.

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Публикация от Elizaveta Yurusheva (@elizaveta.yurusheva)

Контекст:

Юрушева – дочь украинского миллионера Леонида Юрушева. В 2017 году Скичко рассказывал, что предложение ей сделал на отдыхе в Дубае, а о вступлении в брак сообщил 5 сентября того же года. Пара воспитывает дочь Наталью (2015). От предыдущих отношений у Юрушевой есть сын Даниэль (2008).

Скичко прошел в Раду ІХ созыва как мажоритарщик, набрав 50,92% (34 455 голосов) на выборах в одномандатном округе №197 (охватывает территорию городов Канев и Золотоноша, Золотоношский район, часть Каневского, Черкасского районов и Сосновского района города Черкассы).

29 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Скичко главой Черкасской ОГА. После его назначения супруга заявила, что переезжает из Киева в Черкассы вместе с мужем.

28 января 2022 года СМИ сообщили, что Скичко написал заявление на увольнение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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