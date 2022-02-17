 

В Украине будут судить крымскую “судью”, которая оштрафовала украинку – прокуратура Крыма

17.02.2022, 16:48, Новости дня
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После российской оккупации Крыма судья изменила присяге и перешла работать в подконтрольный оккупантам “Черноморский райосуд Республики Крым”.

По данным следствия, “судья” незаконно незаконно привлекла к административной ответственности гражданку Украины, оштрафовав ее на 10 тыс. рублей (сейчас 3744 грн).

“В действительности крымчанку привлекали к ответственности за события 3 мая 2014 года, когда бывшему главе Меджлиса крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву оккупационные власти незаконно запретили въезд в полуостров. Тогда, в знак протеста и выступая против оккупации, крымчане перекрыли дорогу на нескольких участках трасс Симферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь, Симферополь-Феодосия-Керчь и других”, – сообщили в прокуратуре.

Следствие считает, что своими действиями и решениями обвиняемая “способствовала становлению оккупационных судебных органов на полуострове и в целом оккупационных властей РФ, а также оказывала помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины”.

Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Обвинительный акт направлен в суд, ее будут судить заочно. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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