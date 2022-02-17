 

Путин обсудил с премьером Японии ситуацию вокруг Украины

17.02.2022, 16:25, Новости дня
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, они обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщило агентство Киодо.

Позже Кисида на пресс-конференции заявил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным он напомнил о важности дипломатических усилий по снижению напряженности вокруг Украины, передает РИА «Новости».

«Я провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент Путин привел разъяснения российской позиции (по Украине). Я, в свою очередь, подчеркнул необходимость дипломатических усилий для разрешения проблемы», – сообщил японский премьер.

Ранее в Кремле заявили, что Путин разъяснит позицию РФ касательно ситуации вокруг Украины, если для Кисиды эта тема представляет первоочередное значение.



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