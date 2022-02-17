Рената Литвинова – на подиуме, Ксения Собчак и Ингеборга Дапкунайте – в зале: как прошел модный показ в Москве

16 февраля в Петровском Пассаже в Москве Антонио Маррас и Bosco di Ciliegi представили новую осенне-зимнюю коллекцию сезона 2022/2023. В этот вечер пространство Пассажа превратилось в импровизированную театральную сцену, на которой царила атмосфера русской дачи, а темой коллекции стал советско-итальянский фильм Никиты Михалкова “Очи черные”, который рассказывает историю любви итальянца и русской девушки. Главные роли в нем, напомним, сыграли Марчелло Мастрояни и Сильвана Мангано.

Это даже был не столько показ, сколько перформанс с участием моделей и танцоров. Пока первые демонстрировали одежду, вторые создавали необходимую атмосферу. Дважды на подиум вышла Рената Литвинова – первый раз она продемонстрировала черное платье-пальто с кружевом, а в финале актриса и режиссер закрывала показ в белом свадебном наряде. Вместе с ней на подиум вышел и дизайнер.

Мероприятие посетили Ксения Собчак, Надежда Михалкова, Алена Долецкая, Владислав Лисовец, Ксения Соловьева, посол Италии Джорджо Стараче с супругой, художник Лаврентий Бруни и другие.