В Кремле подтвердили запросы Украины на встречу Путина и Зеленского, но не понимают зачем

По его словам, в Кремле “неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться”. Но каждый раз в Киеве не отвечали на вопрос: “Зачем, с какой целью”, добавил Песков.

Он рассказал, что украинская сторона предлагает провести встречи по теме Донбасса. Россия, в свою очередь, про Донбасс предлагает говорить с донбассцами, отметил Песков.

Зеленский заявил 17 февраля, что готов к любому формату переговоров с Россией по деэскалации ситуации. По его словам, президент Украины “готов к прямым переговорам два с половиной года”. Но, кроме публичной позиции, в реальности в РФ “не готовы с нами общаться”, отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина подавала официальные запросы, чтобы связаться с Путиным из-за скопления войск РФ вблизи ее границ. По словам Зеленского, “Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече”. Телефонный разговор “также никто не подтверждает”, добавил президент Украины.

Зеленский сделал заявление о готовности к встрече с Путиным на фоне наращивания войск РФ вблизи границ Украины и эскалации ситуации на Донбассе. За утро 17 февраля боевики 29 раз нарушили перемирие, в результате чего ранены гражданские и военный, сообщили в штабе ООС.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял на брифинге 27 января, что Украина не намерена вести переговоры с боевиками “ДНР” и “ЛНР” – “это вопрос принципа”. 7 февраля он отметил, что целью РФ является снятие с себя ответственности за происходящее на Донбассе и позиционирование не как участника конфликта.

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, сказал он.

21 мая Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как “ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже”.

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля “пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России”.

Зеленский 1 декабря, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием, заявил, что не боится переговоров с президентом России. 14 декабря глава МИД Украины сказал, что организация прямых переговоров Зеленского и Путина не ведется.

20 декабря Песков сообщил, что встреча Путина и Зеленского не готовится, а от Киева не поступало “никаких конкретных предложений”.

14 января 2022 года глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехстороннюю встречу с Путиным. Ермак не исключил проведения переговоров в формате видеоконференции. Сразу после этого Песков сказал, что Кремль не получал предложений от США по этому поводу.

Встречу Путина с Зеленским в Стамбуле или Анкаре хочет организовать президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, президент Украины поддерживает идею трехсторонней встречи с ним и Путиным.

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