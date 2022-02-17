Обзор Mazda CX-9

17.02.2022, 16:06, Детали

Теги: Технологии, Транспорт

Модель относится к категории премиальных кроссоверов. Это один из самых крупных представителей своего сегмента, в салоне помещаются до 8 человек.

У кроссовера полный привод, множество систем безопасности. Автомобили данной марки отличаются разнообразием исполнений, что позволяет выбрать и купить Мазду , оптимальную по функционалу, уровню комфорта, характеристикам и цене.

Экстерьер

Автомобиль реализован в рамках классической дизайнерской концепции, используемой для паркетников Mazda. Она отличается обтекаемым силуэтом, выразительной передней частью, плавными переходами и массивными колесными арками.

Компактные блок-фары органично сочетаются со слегка приподнятым капотом и большой радиаторной решеткой. Светодиодная оптика обеспечивает максимальную видимость независимо от условий езды. Облик кроссовера органично дополнен 20-дюймовыми легкосплавными дисками.

Интерьер

Салон кроссовера отделан в роскошном стиле, с использованием премиальных материалов (натуральное дерево, кожа). В интерьере чувствуются безупречная эргономика и продуманная организация пространства. Все органы управления — прямо под рукой, мультимедийный сенсорный дисплей и приборы на панели находятся в удобных для восприятия местах.

В салоне три ряда сидений, на которых можно расположить до 8 человек (вместимость зависит от комплектации). Модель отличается улучшенной многослойной шумоизоляцией. За счет этого в салоне Мазда СХ 9 всегда сохраняется акустический комфорт. В автомобиле имеется:

настраиваемый раздельный климат-контроль;

мультимедийная система с навигатором, ЖК-дисплеем, акустикой Bose премиум-класса;

подогрев сидений, бесключевой доступ;

адаптивное освещение.

Кроссовер обильно оснащен современными средствами безопасности. Помимо комплекта подушек и шторок, количество которых зависит от комплектации, в нем есть системы кругового обзора, контроля занимаемой полосы, безопасного торможения, распознавания дорожных знаков, мониторинга слепых зон и др.

Характеристики

Все комплектации СХ-9 предлагаются с 2,5-литровым двигателем. Он работает на бензине, имеет турбонаддув и развивает мощность до 231 л. с. Мотор имеет рядную конструкцию, является 4-цилиндровым, у него 16 клапанов.

Для всех версий предусмотрен один вариант трансмиссии — 6-ступенчатая автоматическая КПП.

Кроссовер имеет независимую подвеску пружинного типа. На всех его колесах установлены дисковые тормоза (спереди — вентилируемые). Автомобиль разгоняется до 210 км/ч, причем первые 100 км/ч набирает за 8,6 с.