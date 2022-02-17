 

Профессор Соловей: “Отпустили не меня, а моего двойника”

17.02.2022, 15:51, Разное
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Известный российский политолог Валерий Соловей заявил, что по-прежнему находится на допросе, а Следственный комитет покинул его двойник. 

“Дорогие друзья, я призываю вас всех не верить в распространяемую обо мне ложь. Я всё ещё нахожусь за решёткой, меня допрашивают по третьему кругу. Здание СК покинул мой двойник, который должен начать подрывную работу от моего имени”, – написал Соловей в своём аккаунте в Twitter.

Информацию о возможной подмене доктора исторических наук подтвердила политик Эльвира Вихарева. 

“Тут явно какая-то хитрая комбинация, я почти уверена, что вышел двойник Валерия Дмитриевича. Они явно хотят очернить профессора, поэтому в ближайшее время лже-Соловей явно начнёт нести всякий бред, чтобы ему перестали верить”, – заявила Вихарева в интервью телеканалу BBC.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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