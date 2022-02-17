Прическа гораздо важнее макияжа и дизайнерских украшений, чтобы выглядеть изысканно при ограниченном бюджете

Интернет кишит советами о том, как выглядеть привлекательно и при этом не тратить на свой внешний вид баснословные суммы, поберечь свой бюджет. Чаще всего они повторяются, а некоторые и вовсе абсолютно бесполезны. Мы решили собрать самые действенные и поделиться ими с вами! Эти советы помогут вам выглядеть изысканно при ограниченном бюджете.

Нейтральность

Нейтральность – это всегда залог успеха. Да, многие из нас любят яркие наряды. Есть и вовсе те, кого можно назвать “хамелеонами”, настолько часто они меняют свои любимые цвета. Однако яркие оттенки в одежде всегда тяжелее использовать. Если вы хотите излучать уверенность и тонкую ауру элегантности, вам лучше всего выбрать нейтральные тона. Кремовый, бежевый, верблюжий, черный или серый – это простой способ выглядеть презентабельно, не переусердствуя.

Если вы все еще хотите добавить немного интереса к своему наряду, немного поиграйте с аксессуарами и выберите красочную сумку или обувь. Это самый надежный рецепт – испортить его не под силу никому!

Не забывайте о прическе

Прическа гораздо важнее макияжа (и, кстати, любых дизайнерских украшений). Урок, который многим пришлось усвоить на собственном горьком опыте в юности, заключается в том, что хорошая прическа гораздо важнее хорошего макияжа. В большинстве случаев вам подойдет легкий консилер, тушь для ресниц и естественный блеск для губ. Но, с другой стороны, плохая прическа испортит даже самый тщательно подобранный наряд. Вместо того чтобы вкладывать деньги в сотую красную помаду, которая вам не нужна, убедитесь, что у вас есть все необходимые средства для ухода за волосами и укладки. Многие стилисты утверждают, что лак для волос сделал для их внешности гораздо больше, чем любая из дизайнерских сумок.

Качество материала

Материалы более высокого качества (то есть натуральные волокна) автоматически улучшат любой наряд. Качество всегда будет в моде! Вы знаете эту ситуацию, когда покупаешь красивый пушистый джемпер цвета фуксии в сетевом магазине, а он портится после двух стирок? Пожалуйста, сделайте себе одолжение и выбросьте его. Не надо портить себе настроение, надевая вещь, которая выглядит непривлекательно.

Вам не нужен еще один бессмысленный поход по магазинам в период распродаж. Однако что вам нужно, так это инвестировать в несколько качественных вещей (например, натуральный хлопок, лен, шелк, альпака или кашемир). Эти ткани заставят вас выглядеть без особых усилий шикарно, и в долгосрочной перспективе они также будут выгодны для вашего кошелька.

Уделяйте внимание мелочам

Позаботьтесь о деталях. Когда вы в последний раз чистили свою обувь? А как насчет вашего маникюра? То, как мы представляем себя, иногда связано не столько с роскошными брендами, сколько с тем, как мы заботимся о себе. Поддерживайте себя в тонусе изнутри для сияющей кожи. Выспитесь как следует, сделайте несколько упражнений. Здоровье превыше всего, здоровый человек всегда выглядит привлекательно, вне зависимости от того, что на нем надето.

А также перешейте пуговицы на вашей любимой блузке, погладьте наконец футболку. В основном речь идет о мелочах, но из мелочей и складывается наш образ.