Скандалы: Дело Берия живет

Структура «Росатома» купила подарочных бюстов отвечавшего за создание советской атомной бомбы руководителя на 1,4 млн рублей

Как сообщает телеграм-канал ЧТД со ссылкой на сайт госзакупок, инициатором госзаказа на «поставки сувенирно-имиджевой продукции» стал подведомственный «Росатому» ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами». «В январе этого года бюсты главы НКВД доставили в подарочных коробках в главный офис предприятия на улицу Пятницкая в Москве», — отмечает The Insider*.

Размер каждого изваяния — 17,5 см. Согласно условиям договора, поставлять бюсты Берии должны были либо в коробках, либо в индивидуальных «бархатных мешочках».

Наблюдатели с тревогой отмечают, что в последние годы в России входит в моду почитание «кровавых диктаторов». Насаждается установка памятников царю Ивану Грозному, возрождение культа личности Сталина и его окружения, замешанного в организации кровавых политических репрессий.

При этом деятельность ученых и общественных активистов, направленная на сохранение памяти о ГУЛАГе и жертвах сталинских репрессий, подвергается гонениям.

Так, пенсионерам в Екатеринбурге уже пять лет подряд дарят календари со Сталиным. Эта традиция повелась с 2018 года, когда организация «Ветераны военной контрразведки» выиграла президентский грант на проект «Мы победили в 45-м!». А недавно Министерство обороны России посчитало законным возвращение ранее демонтированного барельефа Иосифа Сталина на фасад Дома офицеров в Екатеринбурге.

Год назад в России разразился скандал, связанный с планами «Росатома» установить фигуру Берии в отреставрированном павильоне «Атомная энергия» на ВДНХ в Москве. Памятник Берии хотели разместить в экспонате-бункере, из которого велось наблюдение за испытаниями ядерных бомб на Семипалатинском полигоне.

Организаторы выставки поясняли, что Берия как глава НКВД курировал «атомный проект».

Узнав об этих планах госкорпорации, дети и внуки советских ученых, принимавших участие в атомном проекте СССР, направили президенту России и чиновникам «Росатома» открытое письмо, в котором потребовали не допустить установки фигуры Берии на выставке в Москве. Они расценили это как попытку реабилитировать личность, связанную со сталинскими репрессиями.

«Мы, дети и внуки ученых, принимавших участие в советском Атомном проекте, выражаем категорический протест против этой идеи», — заявили авторы коллективного обращения.

Они добавили, что Берия являлся одной из самых зловещих фигур в истории страны, играя центральную роль в руководстве сталинской машиной массовых репрессий, бессудно уничтожившей в 1930–1950 гг. миллионы мирных граждан.

«Помимо ужасающих человеческих последствий, репрессии нанесли тяжелый и во многих случаях непоправимый урон развитию отечественной науки», — отметили авторы письма.

Они посчитали недопустимым использовать атомный проект для попыток «обелить» личность Берии «и придать ей респектабельный статус».

Подписавшие письмо 26 детей и внуков академиков-участников атомного проекта подчеркнули, что решением Верховного суда РФ от 29 мая 2000 года Л. П. Берии и его ближайшим соратникам было отказано в реабилитации на основании того, что они «создали преступный механизм массовых репрессий».

Лаврентий Берия занимал должности министра внутренних дел СССР и главы НКВД. Он входил в политбюро ЦК КПСС. Вскоре после смерти Сталина Берии были предъявлены обвинения в многочисленных преступлениях, и он был приговорен к смертной казни.

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