Скандалы: Большой социальный куш

Для помощи нуждающимся создается двойной штат чиновников из ПФО и ФСС

В России официально создаётся вторая система социальной защиты населения: после объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) будет создан единый Социальный фонд. Организационно он будет дублировать соответствующие региональные отделы соцпомощи малоимущим, но при этом большой федеральный фонд будет распределять «президентские» тысячи, а отделы соцзащиты населения – муниципальные копейки. Двойной штат чиновников во имя помощи нуждающимся россиянам никого не смущает. Какие ещё выгоды получат власти от объединения фондов?

До сих пор мало кто из россиян непосредственно сталкивался с Фондом социального страхования, однако каждый гражданин каждый месяц платит в этот фонд взносы и регулярно получает выплаты. Хотя оплата больничного многими воспринимается как некое социальное благо, льгота от государства, на самом деле для того, чтобы иметь оплачиваемый лист нетрудоспособности, с зарплаты каждого работающего вычитается страховой тариф – 2,9 процента ежемесячно. При болезни работника ФСС выплачивает пособие работодателю, а тот – работнику. Так было до 1 января 2022 года. С этой даты деньги заболевшему должен перечислять сам фонд.

За годы существования ФСС законодатели придумали массу уловок, чтобы не выплачивать все собранные им страховые суммы заболевшим россиянам. Сперва в законодательство внесли поправку о том, что первый день болезни работнику оплачивается за счёт работодателя. Потом – два, а теперь уже три дня болезни оплачивает компания. Установили и ограничение на сумму выплачиваемого пособия. В настоящее время максимальное пособие не может превышать 2572 рубля 60 копеек (минус НДФЛ) за один день болезни. Если человек болел 14 дней (наиболее распространённый период длительности нахождения на больничном), то предельный размер пособия, на который он может рассчитывать, составит 31 334 рубля 26 копеек.

Получается, что всем гражданам с официальной зарплатой выше 78 тыс. рублей болеть невыгодно.

Кто-то предпочитает перенести болезнь на ногах, кто-то договаривается с начальником на удалёнку или берёт отпуск.

В результате этих уловок ФСС является самым прибыльным из всех российских внебюджетных фондов. Даже во время пика пандемии он отработал 2020 год с профицитом 23,5 млрд рублей. Фонд настолько благополучен, что даже воруют из него с особой наглостью. Несколько лет назад бывший зампред ФСС Сергей Ковалевский зарегистрировал на себя авторские права на ведомственную информационную систему «Соцстрах» и долгое время получал авторские отчисления из ФСС, всего около 4 млрд рублей. Когда схема вскрылась, по факту хищения средств возбудили уголовное дело, но оно так долго и тщательно расследовалось, что было закрыто из-за превышения срока давности. Гражданский иск ФСС к Ковалевскому на сумму 3,7 млрд рублей суд также отклонил.

После объединения фондов все деньги автоматически пойдут на финансирование дефицита ПФР. Конечно, это не закроет дыру в его бюджете, но всё же уменьшит ежегодный трансферт из федеральной казны.

«Фактически убивается сама идея социального страхования. Если фонд регулярно собирает страховых взносов больше, чем делает выплат, то либо тариф должен быть снижен, либо пособие увеличено. А направление этих денег на финансирование пенсионных дыр означает просто скрытое повышение взносов», — Артём Николаев, партнёр адвокатской коллегии «Николаев, Рубин и партнёры»

В эту логику укладывается и объявленная отмена карантина для контактировавших с больными ковидом людьми, считает Николаев. Ведь дни обязательного карантина также оплачиваются за счёт бюджета ФСС, и даже официально безработным он должен платить минимальное пособие, которое сейчас составляет 456 рублей 66 копеек в день. То есть после отмены обязательного карантина фонд будет экономить минимум 6,3 тыс. рублей на каждом случае, что в масштабах страны означает миллиарды рублей.

С этого года, как отмечалось выше, именно ФСС, а не работодатели должны перечислять пособия заболевшим работникам. Задумывалось всё очень красиво и высокотехнологично: сотрудники ФСС самостоятельно узнают о факте оформления электронного больничного (теперь все листки нетрудоспособности оформляются только в электронном виде и заносятся в специальную базу), самостоятельно рассчитывают сумму и переводят её на счёт застрахованного. Вся эта красота, конечно, разбилась о российскую действительность. В регионах многие жалуются на ошибки и глюки в новой системе, и в результате людям просто отказывают в выплатах.

Кроме того, согласно постановлению Правительства № 2010, теперь для получения пособия сотрудник должен предоставить работодателю номер электронного больничного, а также подать письменное (!) заявление, копии личных документов и информацию о счёте, на который должны будут производиться выплаты. В некоторых случаях придётся принести ещё и справки с предыдущих мест работы (без этого не будет учтён прошлый заработок и страховой стаж, а значит и пособие будет ниже). И только после этого работодатель направляет сведения в ФСС, а тот, в свою очередь, в течение 10 календарных дней произведёт положенную законом выплату. Если, конечно, не найдёт каких-либо ошибок и система сработает как надо.

Такое вот электронное правительство. Но как только фонды начнут объединять, на этот процесс можно будет списать любые ошибки новой системы. А само объединение может продлиться не один год.

Пенсионный фонд до сих пор очень часто критиковали за раздутый штат сотрудников. То, с чем во время СССР справлялась методистка из отдела соцзащиты, теперь выполняют почти 125 тысяч работников. Для сравнения: штат американского Social Security Administration (SSA) – 60 тысяч человек. При этом SSA занимается не только пенсионными делами, но и всей социальной защитой населения. Не говоря уже о том, что работающих в США в два раза больше, чем в России. Да, ежегодно топ-менеджеры ПФР и правительственные чиновники рапортуют о сокращении количества пенсионных чиновников, однако, как говорил Владимир Путин, «отрубишь одну голову – и сразу вырастают две».

Многие политики, например лидер ЛДПР Владимир Жириновский, требовали упразднить ПФР, а пенсии выплачивать напрямую из бюджета, что сэкономило бы десятки (если не сотни) миллиардов рублей на зарплатах и обеспечении лишних чиновников. Вместо этого зарплаты пенсионных служащих были повышены. Например, в 2020 году фонд оплаты труда ПФР был увеличен на 13,3 процента и составил 68,117 млрд рублей. Средняя зарплата сотрудников центрального аппарата ПФР подскочила на 17,8 процента – с 78 до 91,2 тыс. рублей.

Но после преобразования госучреждения в Социальный фонд вряд ли кто-то посмеет даже заикнуться о его ликвидации. Более того, штат и зарплаты «социальщиков», скорее всего, вырастут ещё. Ведь борьба с бедностью в России – дело дорогое.

Тамара Карамазова