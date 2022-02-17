В Минобороны рассказали об артиллерийских стрельбах в ходе учений «Союзная решимость»

Участники российско-белорусских учений «Союзная решимость – 2022» 17 и 19 февраля отработают практические действия с боевой стрельбой на полигонах Белоруссии, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сегодня и в субботу, 19 февраля, проведут розыгрыши практических действий с боевой стрельбой на полигонах республики», – передает слова Конашенкова ТАСС.

Также подчеркивается, что после завершения учений участники совершат марши в пункты постоянной дислокации.

Это делается в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ соединения и воинские части, выполнившие учебные задачи на полигонах.

Конашенков добавил, что первые подразделения после маршей уже прибывают в свои воинские гарнизоны.