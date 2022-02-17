 

Главу отдела Ространснадзора и его сотрудников заподозрили в получении взятки

17.02.2022, 15:43, Новости дня
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Руководителя отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора Михаила Петросяна арестовали по подозрению в получении взятки, сообщили в Бабушкинском суде Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении начальника отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора Петросяна меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Кроме того, суд арестовал нескольких других сотрудников отдела: главных госинспекторов отдела Курсаева и Полынского, старшего госинспектора отдела Снегова и заместителя начальника государственного инспектора отдела Репникова.

Всем чиновникам инкриминируется получение взятки группой лиц по предварительном сговору.



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