 

Колокольцев: Камеры на дорогах не должны быть способом зарабатывания денег

17.02.2022, 15:42, Новости дня
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Средства фото- и видеофиксации на дорогах не должны использоваться для зарабатывания денег, это принципиальная позиция МВД, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

На расширенной коллегии ведомства с участием президента РФ Колокольцев отметил, что «МВД стоит на принципиальной позиции: средства фото- и видеофиксации должны способствовать укреплению безопасности на дорогах, а не быть способом зарабатывания денег», передает ТАСС.

Ранее в ГИБДД оценили возможность видеокамер определять наличие техосмотра.



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