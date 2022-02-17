Колокольцев: Камеры на дорогах не должны быть способом зарабатывания денег
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Средства фото- и видеофиксации на дорогах не должны использоваться для зарабатывания денег, это принципиальная позиция МВД, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
На расширенной коллегии ведомства с участием президента РФ Колокольцев отметил, что «МВД стоит на принципиальной позиции: средства фото- и видеофиксации должны способствовать укреплению безопасности на дорогах, а не быть способом зарабатывания денег», передает ТАСС.
Ранее в ГИБДД оценили возможность видеокамер определять наличие техосмотра.
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