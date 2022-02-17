Мнение: Как становятся программистами, россияне готовы в айти и как подобрать очки под наушники

1. Существует немало способов стать работником айти-сферы. Для этого не обязательно поучать высшее техническое образование – почти треть программистов имеют среднее или незаконченное высшее (согласно опросу на Хабре):

https://habr.com/ru/company/habr/blog/651355/

Не обязательно начинать с платных курсов программирования – можно просто рискнуть подать заявку на работу в айти-компании и пройти там обучение с нуля, либо пойти в техподдержку, и уже потом, набравшись опыта, начать программировать.

Да и вообще не обязательно метить именно в программисты – можно стать сисадмином, менеджером или рекламщиком. Большинство опрошенных менеджеров проектов в айти имеют высшее гуманитарное образование.

2. Блогер statistiki указала в комментариях ссылку на ещё один интересный опрос. Россияне готовы на многое, лишь бы только пойти в айти. Однако в старших возрастах довольно сильны мифы о сложности переучивания на айти-специальность:

https://www.cnews.ru/news/line/2022-02-11_issledovanie_bolshe_90_rossiyan

Исследование: больше 90% россиян готовы работать бесплатно, чтобы перейти в ИТ

Digital-агентство Outside Digital и исследовательское агентство ResearchMe провели исследование среди россиян с целью узнать, как россияне относятся к профессиям в ИТ. В опросе приняли участие более 5000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по всей России. Об этом CNews сообщили представители Outside Digital.

По результатам исследования выяснилось, что каждый третий россиянин задумывается о переходе в ИТ. Треть из них — планируют пройти обучение и сменить профессию в ближайшие несколько нет. Наибольший интерес к переходу в ИТ отмечают у респондентов от 25 до 35 лет. При этом почти половина (45%) респондентов старше 45 лет, принявшие участие в опросе, утверждают, что переход в новую сферу в таком возрасте невозможен.

82% россиян, которые приняли участие в опросе, считают сферу ИТ привлекательной для работы. Из них, больше половины респондентов отметили, что в профессии их привлекает высокий доход (58%), возможность карьерного роста и развития (54%), стабильность (41%) и возможность международных командировок и обучение (26%), При этом 75% опрошенных убеждены, что перейти в ИТ из другой сферы достаточно сложно.

52% россиян считают, что рабочие практики и параллельное образование назвали самым эффективным для смены работы. На втором месте по эффективности –– онлайн-образование, ему доверяют 21% россиян. Только 11% опрошенных верят в традиционное высшее образование как способ найти профессию в ИТ. Среди респондентов до 30 лет, таковых большинство. При этом, доверие к онлайн-образованию с возрастом падает: только 10% опрошенных старше 45 лет верят в его эффективность. Главным недостатком онлайн-образования называют слабую практическую базу, так считают 54% россиян.

При этом 55% россиян готовы брать кредит на онлайн-обучение. 91% опрошенных готовы проходить бесплатные стажировки и практики. Еще больше россиян, а именно 93%, готовы заниматься самообразованием, чтобы стать специалистом в ИТ.

3. Взрослые всё же были правы, компьютеры вредны для глаз. Последние 25-30 лет я целыми днями сижу, уткнувшись в монитор. И вот, пожалуйста, мне ещё нет и сорока пяти, а доктор уже прописывает мне очки. Вдаль зрение нормальное, 120%, но для чтения с экрана всё же рекомендуют очки на +0,5.



Худшее число в бизнесе — это один. Я не поверил первому доктору, навестил второго. Снова посмотрел на воздушный шар, если вы понимаете, о чём я, и снова услышал ровно то же самое — возраст, батенька, вам нужны очки на плюс ноль пять для «работы вблизи».



Пока что я всё вижу на мониторе и без очков, включая даже мелкий шрифт, но иногда бывает уже некомфортно, приходится напрягать глаза. Поэтому я воспользуюсь советами офтальмологов и очки себе заведу.



Так вот, коллеги, какие очки выбрать, чтобы они сочетались с игровыми наушниками? Когда я играю, например, в Доту, я иногда по два-три часа провожу в наушниках. Житейская логика подсказывает мне, что традиционная оправа будет давить на уши, мешая тем самым концентрироваться на истреблении крипов. Может быть, есть какие-нибудь очки на резинках, как у пловцов? Если так, посоветуйте, пожалуйста, где их лучше заказать.