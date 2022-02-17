 

В 14 лет была с Чадовым, в 16 спивалась со Шнуровым, кинула двоих мужей: с кем крутила романы Акиньшина

17.02.2022, 15:26, Разное
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Оксана Акиньшина появилась на свет в семье автослесаря и даже не мечтала, что может стать настоящей кинозвездой. Будущая актриса росла оторвой и рано начала подрабатывать – учиться ей было скучно. В один момент снимки 13-летней Оксаны, которая делала успехи в модельном бизнесе, попали к руководителям кастинга для фильма “Сестры”. Девушка не планировала становиться актрисой и не старалась покорить режиссера. Но Сергей Бодров-младший оказался в полном восторге.

Акиньшина исполнила у Бодрова свою первую роль, прославилась на всю страну и с головой погрузилась в новую профессию. С приходом в актерскую карьеру у Оксаны появились не только новые возможности, но и первые серьезные отношения. Уже в 14 лет юная знаменитость закрутила роман с коллегой Алексеем Чадовым, которому на тот момент было 20 лет. Союз просуществовал два года и разбился о любовный треугольник – в жизни Акиньшиной появился обаятельный и взрослый Шнуров.

Чувства зародились во время съемок в фильме “Игра мотыльков” и довольно быстро вытеснили Чадова. Ради новой любви 30-летний лидер группы “Ленинград” оставил семью, а 16-летняя Оксана отмахнулась ото всех, кто был против ее безрассудства. За отношениями актрисы со взрослым и известным мужчиной наблюдали не только поклонники, но и учителя. По утрам Сергей силой вытаскивал возлюбленную на школьные занятия. А по вечерам они могли выпить три бутылки водки на двоих.

Полные страсти и любви отношения закончились спустя пять лет. Бывшие избранники сохранили хорошие отношения, а Оксана, наконец, решила построить что-то серьезное. Первым супругом артистки стал Дмитрий Литвинов, гендиректор пиар-компании. В 2009 году в семье появился сын Филипп, но вскоре все закончилось. Акиньшина забрала восьмимесячного ребенка и бросила мужа, заявив, что больше не свяжет себя узами брака.

Планы актрисы на одиночество быстро рухнули – она встретила Алексея Воробьева. Уже через пару лет после развода Оксана оказалась в шаге от того, чтобы нарушить свое обещание никогда не выходить замуж. Поклонники были только рады, что отношения кумиров начинают принимать серьезный оборот, но пара разбежалась. К тому же, очень скоро в жизни звезды появился тот, с кем у нее получилось построить семью.

Вторым мужем Оксаны Акиньшиной стал состоятельный кинопродюсер Арчила Геловани. В 2012 году избранники поженились, через год стали родителями сына Константина, а в 2017 году на свет появилась их дочка Эмми. Вскоре после рождения дочери супруги объявили о разводе, но, судя по всему, решили не торопить события. Сложно сказать, удалось ли Акиньшиной и Геловани сохранить брак. Больше года ходят слухи, что актриса встречается с коллегой по фильму “Чернобыль” Данилой Козловским.

Не так давно артист расстался с Ольгой Зуевой, которая подарила ему дочку. Крошка еще не успела вырасти, а ее родители уже разбежались. По мнению многих поклонников, это заслуга Оксаны Акиньшиной, которую успели прозвать разлучницей. Но пока общественности остается только гадать, что на самом деле происходит между актерами.



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