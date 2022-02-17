Юлия Барановская о самом экстремальном путешествии в ее жизни: “Я не видела, куда еду”

Я люблю Север, он порой хмурый, знойный, пронизывающе колючий, но в то же время, лично для меня, теплый и магический. В Мурманске я уже была и изначально понимала, что он может быть совершенно непредсказуемым. Но я не предполагала, что он покажет нам свой характер во всей красе. Мы остановились на базе отдыха, она стоит прямо на берегу Баренцева моря. Утром у нас была спокойная прогулка по морю, к обеду мы сели на снегоходы и поехали на полуостров Рыбачий. Погода ухудшалась, но для поездки на полуостров она была просто прекрасной! Когда мы вернулись обратно, у нас было время перед выездом в аэропорт – час на отдых, полтора часа на запланированную поездку на снегоходах по ущельям, перевалам и священной долине до Старой Титовки, и только потом автобус до Мурманска, который идет в среднем два часа.

Но произошло то, что мы никак не предполагали – наш рейс отменили. Мне позвонила подруга, Лена Крыгина, которая на тот момент находилась в аэропорту, и сообщила, что в Мурманске ужасная погода и сильный ветер. Самолеты разворачивают, аэропорт никого не принимает, все рейсы отменяются. Самолеты не могут ни взлететь, ни сесть.

Мы понимали, что наш рейс не улетит, поэтому придется лететь на следующем, который в 5 утра. Подумали, что к тому времени распогодится и приняли решение выехать чуть позже.

Когда мы покидали базу, шел небольшой снег, дул несильный ветер, и ничего не предвещало приключений. Но как только мы доехали до горного массива, начался настоящий буран. Шел снегопад и усилившийся ветер поднимал и “закручивал” столбы снега. Видимость была нулевая в прямом смысле этого слова, куда ехать – не понятно. В какой-то момент инструктор принял решение остановиться и разворачиваться. Но одно дело сказать “разворачиваемся”, а другое – начать разворачиваться и увидеть, что наши следы замело и дорога потеряна.

Первый раз в жизни я испытала страх, сидя на снегоходе, потому что не видела, куда еду. Иногда нашим инструкторам приходилось ехать впереди, чтобы найти дорогу. В один из таких заездов инструктор не заметил огромный заметенный снегом валун, съехал и упал носом снегохода в огромный сугроб.

Мы вызвали на помощь инструкторов с базы, чтобы они помогли откопать снегоход… В эпицентре бурана мы просидели в общей сложности три с половиной часа. Ехать не могли, пешком идти тоже. В какой-то момент понимаешь, что находишься посреди снежной пустыни, а ступив на снег, проваливаешься по грудь. Связи тоже нет, сообщить семье о том, что все на самом деле хорошо, ты не можешь.

Хочется сказать спасибо тем людям, кто придумал снегоходные костюмы и теплые резиновые сапоги с меховыми вставками! Благодаря им никто из нас не замерз. Хотя на крайний случай у меня была идея достать чемоданы, лечь в сани, в которых они лежали, друг к другу прижаться и накрыться брезентом, но благо ночевать в сугробах нам не пришлось.

В Мурманск мы ездили не только отдохнуть, но и снять мини-фильм о наших приключениях. Так как я не люблю прописывать полноценный сценарий, стихия в этом вопросе, видимо, решила нам помочь. Это было одно из самых невероятных приключений. У природы нет плохой погоды, и даже после этой ситуации я настаиваю на истине данного высказывания. И официально: это мой лучший День всех влюбленных на данный момент!