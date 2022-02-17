В Луганской области в рамках “Большого строительства” обновят 122 км трассы КПП “Демино-Александровка” – Луганск

Как отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков, за два последних года в рамках программы президента Владимира Зеленского “Большое строительство” в Донецкой и Луганской областях удалось обновить 661 километр дорог, это абсолютный рекорд за время независимости.

“Наш план на этот год – 314 км. Доступность восточных коридоров остается государственным приоритетом. В частности, благодаря ратифицированному сегодня соглашению мы сможем дополнительно уже в этом году обновить еще 122 километра”, – подчеркнул Кубраков.

Обновленная дорога соединит между собой населенные пункты Троицкое, Сватово, Кременная и Северодонецк. Работы по капитальному ремонту трассы Р-66 можно будет начать уже в этом строительном сезоне.

Кроме того, за кредитные средства Международного банка реконструкции и развития, предоставленные в рамках проекта “Восточная Украина: Воссоединение, Восстановление и Возрождение”, планируется обновление в этом году еще 61,5 км дорог в Луганской области. В частности: 49,5 км дороги Т-13-02 КПП “Танюшевка” – Старобельск – Бахмут, а также 12 км дороги Н-26 Чугуев – Меловое.

По информации Мининфраструктуры, финансовое соглашение “Восточная Украина: Воссоединение, Восстановление и Возрождение”, которое было подписано между Украиной и ЕИБ 9 декабря 2020 года, предусматривает строительство и ремонт государственных дорог в Луганской области. В соглашении идет речь о выделении на эти цели €100 млн.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/313017944199727

Контекст:

Координатор программы “Большое строительство” и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о плане за 2022 год реализовать 715 объектов в 24 областях Украины, а также обновить 5,5 тыс. км государственных и 1,4 тыс. км местных дорог. Об этом 11 февраля писал сайт президента Украины.

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