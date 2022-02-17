Зеленский рассказал главе Евросовета о провокационных обстрелах на Донбассе

“Из Мариуполя провел разговор с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Проинформировал о ситуации с безопасностью и сегодняшних провокативных обстрелах, в частности Станицы Луганской”, – написал Зеленский.

Он также поблагодарил Мишеля за озвученную 16 февраля инициативу провести конференцию доноров в поддержку Украины.

З Маріуполя провів розмову з @eucopresident Шарлем Мішелем. Поінформував про безпекову ситуацію та сьогоднішні провокативні обстріли, зокрема Станиці Луганської. Подякував за ініціативу щодо проведення донорської конференції на підтримку України.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2022

Позже Зеленский еще раз упомянул обстрел Станицы Луганской.

“Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине – их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины”, – твитнул он.

Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Важливо, щоб дипломати та @OSCE залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2022

Контекст:

17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. Боевики обстреливают, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, населенные пункты, которые находятся под контролем украинских властей.

Около 9.00 боевики обстреляли из тяжелого вооружения детский сад в Станице Луганской. Во время провокации со стороны незаконных вооруженных формирований в заведении находились 20 детей и 18 работников, их эвакуировали. В результате атаки оккупантов пострадали трое работников детского сада – две женщины и мужчина получили контузии.

В ВСУ отметили, что боевики пытаются обвинить в этой провокации украинскую сторону, распространяя фейки об обстреле детсада.

В этот же день оккупанты обстреляли Врубовку, один из снарядов попал во двор лицея, где находились 30 учеников. В результате атаки боевиков был перебит газопровод высокого давления.

По состоянию на 11.00, по данным штаба операции Объединенных сил, боевики 29 раз нарушили перемирие, 27 из них – с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения.

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