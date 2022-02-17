Боевики 29 раз за утро нарушили перемирие, ранены гражданские и военный – штаб ООС

В штабе перечислили населенные пункты, которые за утро обстреляли боевики, – их в общей сложности 22 в обеих областях, включая Станицу Луганскую, по которой оккупанты выпустили 32 снаряда из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм. Было повреждено здание детского сада, где в это время находились дети. Кроме того, была повреждена коммунальная инфраструктура, половина населенного пункта осталась без электроснабжения.

Под обстрел попали также Южное, Майорск, Лобачево, Новоселовка Вторая, Луганское, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Зайцево, Невельское, Шумы, Новозвановка, Травневое, Авдеевка, Пески, Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовка, Старый Айдар и Марьинка.

В частности, в Марьинке снаряд попал в центр творчества (дети не пострадали).

В эту сводку штаба не включен поселок Врубовка, об обстреле которого днем сообщила Попаснянская городская военно-гражданская администрация. Один из снарядов попал во двор лицея, где были дети. Кроме того, перебит газопровод – без газа остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения, он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести. Кроме того, по предварительной информации, в результате обстрелов было ранено двое гражданских лиц (где именно, штаб не уточняет), а трое сотрудников детского садика в Станице Луганских получили контузии.

“Следует отметить, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны в целях обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия”, – подчеркнули в штабе.

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Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается.

17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. Боевики массово обстреливают населенные пункты, которые находятся под контролем Украины, причем пытаются обвинить в этом украинскую сторону, распространяя фейки об обстреле детсада.

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