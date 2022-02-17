Путин призвал создать единую систему социального сопровождения трудных подростков

Важно не допускать вовлечения подростков в преступность, необходимо консолидировать усилия по созданию системы непрерывного социального сопровождения подростков, склонных к правонарушениям, сообщил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД.

«Считаю важным консолидировать усилия органов власти всех субъектов системы профилактики по созданию единой государственной системы непрерывного социального сопровождения подростков, склонных к правонарушениям», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Президент добавил, что нужно искать новые, современные подходы, нельзя действовать по шаблонам, нужно видеть проблемы, сложности каждого молодого человека

Путин назвал защиту молодого поколения от криминала важнейшей задачей для развития страны. Он отметил, что в последние годы число преступлений, совершенных подростками, снижается, «но это отнюдь не повод для самоуспокоения».

«Вооруженные нападения в учебных заведениях, случаи насилия над детьми, вовлечения их в незаконный оборот наркотиков и в экстремистские акции – все эти факты, к сожалению, не единичные говорят о том, что ваша работа, в том числе в сфере профилактики, должна строиться эффективнее», – цитирует ТАСС главу государства.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что эффективным решением проблемы подростковой преступности может стать вовлечение детей в труд и волонтерскую деятельность.