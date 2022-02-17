 

Путин призвал создать единую систему социального сопровождения трудных подростков

17.02.2022, 14:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Важно не допускать вовлечения подростков в преступность, необходимо консолидировать усилия по созданию системы непрерывного социального сопровождения подростков, склонных к правонарушениям, сообщил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД.

«Считаю важным консолидировать усилия органов власти всех субъектов системы профилактики по созданию единой государственной системы непрерывного социального сопровождения подростков, склонных к правонарушениям», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Президент добавил, что нужно искать новые, современные подходы, нельзя действовать по шаблонам, нужно видеть проблемы, сложности каждого молодого человека

Путин назвал защиту молодого поколения от криминала важнейшей задачей для развития страны. Он отметил, что в последние годы число преступлений, совершенных подростками, снижается, «но это отнюдь не повод для самоуспокоения».

«Вооруженные нападения в учебных заведениях, случаи насилия над детьми, вовлечения их в незаконный оборот наркотиков и в экстремистские акции – все эти факты, к сожалению, не единичные говорят о том, что ваша работа, в том числе в сфере профилактики, должна строиться эффективнее», – цитирует ТАСС главу государства.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что эффективным решением проблемы подростковой преступности может стать вовлечение детей в труд и волонтерскую деятельность.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Окружение Лукашенко контактировало с Кремлем о возможности его бегства в Россию – Bloomberg

17.11 / К концу этого года на грани голода могут оказаться еще 130 млн человек – ООН

19.09 / Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Риме, обыграв россиянку

26.05 / Американская полиция разыскивает Мерилина Мэнсона по обвинению в нападении. Ему грозит $2 млн штрафа или тюремный срок

16.11 / Коронавирус начал распространяться в Италии в сентябре 2019 года – исследование

05.07 / Обнародованы фотографии нового внедорожника Great Wall Tank 600

23.11 / Министр Петрашко полностью провалил работу по поддержке малого и среднего бизнеса – Сазонов

13.06 / Марка BMW повысит цены на автомобили в РФ на 1,9% с 1 июля 2021 года

17.12 / НАБУ настаивает на смене прокурора в деле “Роттердам плюс”

08.09 / В Китае рассказали о рисках гиперзвуковых полетов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика