Зеленский заявил о готовности Киева к любому формату переговоров с Россией

Украина готова к любому формату переговоров с Россией для достижения мира, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Однако, по его словам, Москва якобы не готова к реальному разговору.

«Я готов на любой формат», – передает слова украинского президента РИА «Новости».

«Только что РФ публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, готова говорить о двусторонних отношениях, каждый раз после этого мы запрашиваем Россию, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Но кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят», – добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что Киев «время от времени» направляет официальные запросы в администрацию президента РФ Владимира Путина и получает на них ответы, однако они не приближают встречу лидеров двух стран.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, РФ и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от российского лидера Владимира Путина.