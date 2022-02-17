Пушков попросил телеканалы и ТВ-холдинги не звать к себе на программы треш-стримеров

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отправил письма руководителям российских телеканалов и ТВ-холдингов с предложением не цитировать треш-стримеров на своих площадках, а также не приглашать их на ток-шоу и теледебаты.

Письма адресованы главе холдинга «Газпром-медиа» Александру Жарову (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ-4, «Матч ТВ», «Матч! Страна», 2х2, «Супер»), гендиректорам Первого канала и ВГТРК Константину Эрнсту и Олегу Добродееву, главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, генеральному директору «СТС Медиа» Вячеславу Муругову, главам телеканалов «Рен ТВ» и «Муз-ТВ» Владимиру Тюлину и Захару Бабину, передает ТАСС.

«Хотел бы обратиться к вам с просьбой в рамках вашей компетенции исключить на ваших телеканалах саму возможность участия треш-стримеров в теледебатах, ток-шоу и других телепрограммах, а также использование в телепрограммах прямой речи треш-стримеров, избегать упоминания их псевдонимов, поскольку все это лишь способствует росту их популярности. Считаем принятие таких мер необходимым для искоренения этого отвратительного явления из нашей общественной жизни», – написал Пушков.

По мнению сенатора, треш-стримеры, попадая на телеэкран и обретая на нем право голоса, в глазах молодых людей «из антигероев превращаются в телезвезд». «Их «деятельность» воспринимается как способ прославиться, заявить о себе на всю страну, а их интернет-каналы наращивают число подписчиков. В результате феномен, с которым мы боремся, набирает обороты», – подчеркнул Пушков.

Письма были разосланы в преддверии проходящего в четверг расширенного заседания по теме противодействия токсичному контенту в интернете, организованного профильными комиссиями Совета Федерации и Общественной палаты. Заседание, инициатором которого стал Пушков, посвящено противодействию публикациям в интернете, «формально не подлежащим законодательным ограничениям, но противоречащим общественной нравственности».

Ранее Пушков предложил наказывать за треш-стримы штрафами и лишением свободы на срок до шести лет.