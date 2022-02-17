 

Призер Олимпиады 2022 Абраменко: Очень рад, что в День единения мне удалось порадовать всех украинцев

17.02.2022, 14:32, Новости дня
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Об этом Абраменко сказал в комментарии Общественному 16 февраля.

“Очень счастлив, потому что соревнования оказались сверхсложными… Хотел получить первую медаль для нашей олимпийской сборной Украины, а также для всех украинцев. И я очень рад, что в такой день, День единения, мне удалось порадовать всех украинцев”, – отметил спортсмен.

Комментируя свое выступление в суперфинале, Абраменко подчеркнул, что прыжок с пятью винтами был очень сложным, и, несмотря на не совсем идеальное приземление, украинец смог удержаться на ногах, что и определило итоговый результат.  

“Немножко не хватило опрятности на приземлении, но очень рад, что этого было достаточно, чтобы получить серебряную награду. И очень рад этому”, – сказал Абраменко.

Его тренер Энвер Аблаев рассказал в комментарии Общественному, что  Абраменко во второй раз в жизни приземлил прыжок, принесший ему медаль.

“Он стал [на ноги] во второй раз после тройного сальто с пятью винтами. Впервые – сегодня, на тренировке. Во втором [в суперфинале] не хватило ему чуть-чуть по скорости, но он стал, что позволило ему завоевать медаль для нашей страны”, – подчеркнул наставник.

Контекст:

Абраменко – фристайлист (лыжная акробатика), олимпийский чемпион Пхенчхана 2018. Олимпиада в Пекине – пятая в его карьере. Абраменко – единственный олимпийский призер (и чемпион) Украины на предыдущих играх.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4-го по 20 февраля.

По состоянию на 17 февраля награды на Олимпиаде 2022 выиграли представители 28 стран, сообщается на сайте Игр. Украина, с одним “серебром” Абраменка, делит 23-е место в медальном зачете с Испанией. Лидируют Норвегия (13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград), Германия (10, шесть и пять) и США (восемь, восемь и пять).  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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