Лукашенко: Если Запад продолжит атаковать Белоруссию, я буду вечным президентом

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что будет вечным президентом, если Запад не прекратит атаковать Белоруссию и устраивать попытки переворота.

«Если Запад коллективный снимет Беларусь с мушки прицела и не станут тут переворачивать, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно, все будет раньше, чем они хотят. Если будете нас атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее Лукашенко отметил, что в военной сфере Минск будет поддерживать Россию, армии двух стран действуют по единому алгоритму. Лукашенко отметил, что существует «белорусско-российский договор».

Лукашенко призвал страны Запада успокоиться и признать ошибочность своих заявлений о готовящемся «вторжении» РФ на Украину. «Ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчемные. Признайте хотя бы это», – сказал Лукашенко.