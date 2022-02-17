 

Кремль спросили о здоровье внуков Путина

17.02.2022, 14:09, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, есть ли у внуков главы государства Владимира Путина антитела к коронавирусу, сказал, что об их здоровье заботятся должным образом.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что в Москве у всех детей в возрасте от 6 до 11 лет есть антитела к ковиду, Песков сказал, что «не важно, как к этому относятся в Кремле, специалисты должны давать свои заверения, понятно, что многие дети уже переболели, в том числе бессимптомно», передает ТАСС.

На вопрос, есть ли антитела у внуков главы государства, пресс-секретарь сказал: «Об их здоровье заботятся должным образом».

Напомним, в среду Гинцбург заявил, что Центр им. Гамалеи Минздрава не смог найти в Москве детей 6-11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с COVID-19.



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