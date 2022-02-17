Макрон заподозрил Россию в «спонсировании» критики Франции в соцсетях

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о спонсировании иностранными державами, в том числе Россией, распространения антифранцузских лозунгов в соцсетях.

Макрон заявил, что он «осведомлен о том, что происходит в соцсетях», и может констатировать, что «многие из комментаторов, распространяющих антифранцузские заявления, – это активисты, которые спонсируются Россией и другими государствами», передает ТАСС.

Напомним, еще в 2017 году на фоне сообщений о якобы вмешательстве РФ в выборы США российского предпринимателя Евгения Пригожина обвинили в финансировании «фабрики троллей», которая через соцсети распространяла «фейковые» новости. В 2018 году Twitter объявил о масштабной кампании по борьбе с фейковыми аккаунтами. Пользователи соцсети тогда массово жаловались на необоснованные блокировки: предположительно, их банили за использование кириллицы в рамках борьбы администрации соцсети с «русскими троллями». При этом пострадали в ходе этой «борьбы» болгары.