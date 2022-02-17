 

Мнение: Бригада «К» следственного комитета России

17.02.2022, 14:02, Разное
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У них было 911 килограммов денег, 8 домов и девять десятков земельных участков на Рублевке. Подлинная история «банковского» подразделения ФСБ.

Эта фотография — не из «лихих девяностых». И на снимке — не криминальная бригада отдыхающих после суровых будней реальных пацанов. Эта фотография сделана в 2005 году. На ней — парни, которые вместе занимались спортом, ездили на природу — на шашлыки и рыбалку. И вместе служили. В управлении «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ.

Улыбчивый парень слева — выпускник академии ФСБ 2003 года, старший лейтенант Кирилл Черкалин. Его не менее оптимистичный товарищ справа — выпускник академии ФСБ 2004 года, лейтенант Андрей Васильев. Крепыш рядом с ним — выпускник академии ФСБ 1996 года, майор Дмитрий Фролов.

Имени четвертого офицера ФСБ, попавшего в кадр, мы не называем: закон запрещает раскрывать фамилии и имена, а тем более публиковать фотографии действующих и отставных чекистов.

К Черкалину, Фролову и Васильеву это не относится, у них уже изъяты служебные удостоверения, они уволены и исключены из списков личного состава ФСБ.

Дмитрия Фролова, дослужившегося до звания «полковник» и должности заместителя начальника управления «К», уволили со службы 16 июля 2013 года с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Андрей Васильев был исключен из списков сотрудников ФСБ 19 марта 2014 года, с той же формулировкой. На момент увольнения Васильев, к тому времени майор, занимал должность начальника первого направления Второго отдела управления «К».

Кирилл Черкалин в мае 2011 года возглавил Второй отдел управления «К», занимающийся борьбой с коррупцией в банковской сфере страны. 21 июня 2014 года за безупречную службу и образцовое выполнение должностных обязанностей ему досрочно присвоили звание «подполковник». Стать полковником он не успел, хотя представление о присвоении этого звания уже готовилось. Но 6 мая 2019 директор ФСБ подписал приказ об увольнении Черкалина со службы: «в связи с лишением допуска к государственной тайне».

С приказом об увольнении из ФСБ подполковника Черкалина ознакомили в тюремной камере «Лефортово». Его задержали двумя неделями ранее, 23 апреля, в этот же день были проведены обыски в служебном кабинете офицера и в квартирах его близких.

Вскоре в интернет просочились кадры оперативных съемок во время обысков. Страна увидела в комнатах залежи денег. В огромных сумках, набитых рублями, долларами и евро в новеньких банковских упаковках, было обнаружено 911 килограммов денег. В пересчете на российские рубли — двенадцать миллиардов, сумма сопоставимая с годовым бюджетом подмосковного города Химки.
25 апреля 2019 года взяли под стражу Фролова с Васильевым.

Подробности можно прочитать здесь

Расследование выложено на сайте «Новой» меньше суток назад.  А уже больше 300 тыс человек прочитали материал. Недоумеваю, почему народ очень  интересуется «тайнами Лубянки»?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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