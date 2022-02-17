Хирург дал рекомендации по предотвращению тромбоза после COVID-19

Для снижения риска тромбоза после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо пройти диагностику сердечно-сосудистой системы. Соответствующими рекомендациями поделился хирург Алексей Купряшов.

Купряшов также обратил внимание, что риск возникновения тромбоза достигает максимум спустя два-три месяца после выздоровления, поэтому важно не прекращать прием кроворазжижающих препаратов без консультации с врачом. Помимо этого специалист посоветовал переболевшим сделать УЗИ брюшной полости, эхокардиографию, проверить состояние сонной артерии и нижних конечностей, а также сдать общий и биохимический анализы крови, гемостазиограмму и анализ крови на D-димер, сообщает телеканал “360”.