 

Хирург дал рекомендации по предотвращению тромбоза после COVID-19

17.02.2022, 13:52, Разное
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Для снижения риска тромбоза после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо пройти диагностику сердечно-сосудистой системы. Соответствующими рекомендациями поделился хирург Алексей Купряшов.

Купряшов также обратил внимание, что риск возникновения тромбоза достигает максимум спустя два-три месяца после выздоровления, поэтому важно не прекращать прием кроворазжижающих препаратов без консультации с врачом. Помимо этого специалист посоветовал переболевшим сделать УЗИ брюшной полости, эхокардиографию, проверить состояние сонной артерии и нижних конечностей, а также сдать общий и биохимический анализы крови, гемостазиограмму и анализ крови на D-димер, сообщает телеканал “360”.



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