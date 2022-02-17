 

Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

17.02.2022, 13:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Суточный прирост зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Московской области к четвергу составил 4065 человек. Соответствующие данные привел областной оперативный штаб по коронавирусу.

Больше всего заболевших среди округов Подмосковья выявили в Красногорске – 424 человека. За ним следуют Наро-Фоминский округ и Коломна с 280 и 269 инфицированными соответственно. На четвертом месте оказался Королев, где зафиксировали 247 новых случаев, а пятерку антилидеров по ковиду замыкает Пушкино с 235 зараженными, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.

Помимо них в число округов с наиболее неблагоприятной ситуацией попали Воскресенск и Балашиха, в каждом из которых выявили более 200 новых случаев COVID-19. Ни одного нового заболевания не выявили в Бронницах, Красноармейске, Молодежном, Протвино, Пущино и Рошали, передают “Вести Подмосковья”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Медики рассказали о факторах, понижающих риск возникновения подагры у мужчин

11.09 / Ученые узнали, как нужно пить, чтобы заработать деменцию

21.08 / Мужчинам следует быть осторожнее с ними: 3 роковых знака среди женщин

29.06 / Появились новые рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra с камерой-циклопом и настоящим вентилятором

13.01 / Вдова Егора Летова опубликовала его ранее не известную песню и анонсировала выпуск альбома

24.12 / Самые громкие расследования 2020 года

04.04 / Из Оружейной палаты Московского Кремля пропала печать Сатаны

06.04 / Мнение: Гаражная амнистия, динамические дорожные знаки и дефицит велосипедов

21.06 / Интернат. Что теперь делать?

15.12 / Гела Месхи балует дочь от Екатерины Климовой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика